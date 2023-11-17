Avrasya Tüneli’nde yeni rekor!

Avrasya Tüneli, 15 Kasım'da 87 bin 399 araç geçişi ile günlük trafik rekorunu kırdı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Paylaşımında, "Dünyada iki kıtayı birbirine bağlayan ilk iki katlı kara yolu tüneli Avrasya; rekorlara doymuyor" diyen Bakan Uraloğlu, "15 Kasım 2023'te 87 bin 399 araç geçişi ile yeni günlük trafik rekorunu kırdık" dedi.