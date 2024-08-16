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Giriş Tarihi: 17.8.2024

Avrupa Birliği’nin üniformaları Uşak’tan

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Avrupa Birliği’nin üniformaları Uşak’tan
2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Projesi kapsamında Uşak Üniversitesi, bölgenin 3 önemli sanayi dalı olan deri, tekstil ve seramik alanlarında pilot üniversite seçildi. 2018'de deri, tekstil ve seramiği tek çatı altında birleştirerek, Türkiye'de bir ilk olan DTS Tasarım Merkezi kuruldu. Merkezde AFAD, UMKE, PTT ve Orman Genel Müdürlüğü personeli ile 112 Acil Sağlık çalışanları, Türkiye'nin önde gelen kamu kurumlarının üniforma tasarımları yapılıyor. Ayrıca HAVELSAN'a özel tişörtler TEKNOFEST etkinliklerinde yerini aldı.

SIFIR ATIĞA DESTEK
Uluslararası bir başarıya daha imza atan DTS Tasarım Merkezi Avrupa Birliği Acil Sağlık Ekibine (RescEU – EMT) de kıyafet ve teçhizat tasarımları yapıyor. Avrupa Birliği'nden Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Romanya ve Türkiye'nin olduğu 8 farklı ülkenin katılım gösterdiği konsorsiyum tarafından tasarımlar beğeniyle karşılandı. Tasarlanan kıyafetlerde geri dönüşüm iplikleri kullanırken, bu ipliklerin yüzde 85'i Uşak'ta üretiliyor. Kıyafetlerde kullanılan iplikler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' de destekleniyor. Tasarımlarda "Design by Usak University" logoları yer alıyor. Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, ''Dünyadaki teknolojik gelişmelere uygun yazılım, teknik cihaz ve alt yapı donanımları sağlanan DTS Tasarım Merkezi uluslararası tasarım stüdyolarıyla rekabet edebilir seviyeye ulaştı" dedi. DTS Tasarım Merkezi'nin ülkedeki tek akademik tasarım merkezi olduğunu belirten Savaş, "Deri, tekstil ve seramik alanında ulusal ve uluslararası çapta sektöre yönelik, güncel ve özgün olmakla beraber, estetik ve işlevsel tasarımlar üretmeyi amaçlayan merkezimiz gün geçtikçe büyüyor. Erişim ağını da ulusal ve uluslararası alanda genişletiyor" diye konuştu.

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Avrupa Birliği’nin üniformaları Uşak’tan
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