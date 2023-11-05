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Giriş Tarihi: 6.11.2023

Avrupa-Çin maden savaşında kazanan Türkiye olacak

Avrupa-Çin maden savaşında kazanan Türkiye olacak
Batı ülkelerinin özellikle nadir toprak elementleri ve değerli madenler konusundaki 'Çin tedirginliği' Türkiye'nin işine yarayacak. Çin, hammadde ve hammaddeyi işleme kapasitesi ile batı ülkelerini çok korkutuyor. Amerika, Avrupa ülkeleri, Avustralya, Japonya gibi ülkeler, Çin'e karşı 'Mineral Güvenlik Ortaklığı' adı altında bir araya geldi. Avrupa, kendi içerisinde ham madde ittifakı 'ERMA' kurumunu oluşturdu. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selçuk Çevik, Türkiye'nin de bu düşük maliyetli fonlardan yararlanabileceğini kaydetti. Çevik, Avrupa'nın temel amacının Çin'e alternatif üreticiler oluşturarak, bağımlılığı azaltmak olduğunu vurguladı. Burada da Türkiye ön plana çıkıyor. Kendi sektörlerindeki krom, ferrokrom, paslanmaz çelik üretimi için üreticiyi düşük faiz oranıyla destekleyip finanse ettiklerini belirten Çevik, bir maden bankasının kurulmasının elzem olduğuna dikkat çekti.
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Avrupa-Çin maden savaşında kazanan Türkiye olacak
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