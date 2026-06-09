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Giriş Tarihi: 9.06.2026 09:03

Avrupa doğal gaz fiyatları geriledi: Ateşkes umudu piyasaları rahatlattı

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, önceki işlem gününde yaşanan yüzde 3'ü aşan yükselişin ardından düşüşe geçti.

Avrupa doğal gaz fiyatları geriledi: Ateşkes umudu piyasaları rahatlattı
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İsrail ile İran'ın son dönemde artan gerilimin ardından karşılıklı saldırıları durdurma konusunda uzlaşması, piyasalardaki risk algısını azaltırken doğal gaz fiyatlarının megawatt saat başına yaklaşık 50 Euro seviyesine gerilemesine neden oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik operasyonların şimdilik durdurulduğunu ancak Tahran'ın yeniden saldırıya geçmesi halinde karşılık verileceğini açıkladı. İran medyasından da benzer açıklamalar gelirken, bu gelişme Orta Doğu'da daha kapsamlı bir ateşkes ihtimaline yönelik beklentileri güçlendirdi. Ancak belirsizlikler sürerken, küresel LNG ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın büyük ölçüde kapalı kalması arz endişelerini canlı tutuyor.

Küresel sevkiyatlardaki aksaklıklar ve artan kargo rekabeti, özellikle Avrupa'nın kış öncesi doğal gaz depolarını doldurma sürecine ilişkin kaygıları artırmaya devam ediyor.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#BİNYAMİN NETANYAHU #ORTA DOĞU #HÜRMÜZ BOĞAZI #DOĞAL GAZ

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Avrupa doğal gaz fiyatları geriledi: Ateşkes umudu piyasaları rahatlattı
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