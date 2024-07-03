Avrupa düşüyor İstanbul yükseliyor

Üst üste yıllardır Avrupa'nın en yoğun havalimanı tahtını kimseye bırakmayan İGA İstanbul Havalimanı (İGA) 2023'te de yine kıtanın 'doğrudan bağlantı' sağlayan havalimanları arasında Avrupa'da birinci sırada yer aldı. Airport Council International Europe'un (ACI Europe) yayımladığı 2024 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu'nda ilk sıraya oturan İstanbul'un Avrupa'nın geri kalanını geride bıraktığını vurgulayan ACI Europe Genel Direktörü Oliver Jankovec, "Avrupa'daki yüzde 14'lük düşüşe rağmen İstanbul yüzde 24 artışla ilk sırada yer aldı" dedi. Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI Europe), '34. Yıllık Kongresi ve Genel Kurulu'nda konuşan Jankovec, "Havacılıkta yüzde 10'luk artış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'da yüzde 0.5'lik bir büyüme anlamına geliyor. Sektörde trafik doğuya doğru kayıyor. İstanbul da bu anlamda lokasyonu ile bu trendin kaldıraç noktası olacak" diye konuştu.Nisan 2019'dan bu yana tam kapasiteyle hizmet vermeye başladıklarını hatırlatan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Bilgen, "Avrupa'da son dört yılda üst üste en fazla yolcu ağırlayan havalimanı olduk. En büyük havalimanı olma konusunda Londra Heathrow'a en yakın seyreden biziz. Pandemiden bu yana en hızlı geri dönüş yapan firma olduk. Avrupa'nın ilk üçlü paralel pist operasyonuyla çığır açacağız" şeklinde konuştu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da dış hatlarda 131 ülkede, 346 noktaya uçuş gerçekleştiğini belirterek, 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34.5 milyonluk yolcu sayısını, 2023'te 214 milyonun üzerine çıkardıklarını kaydetti. Uraloğlu, Türk hava sahasında geçen yıl gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15'lik artış göstererek 2 milyon 167 bine yükseldiğini ifade etti. Geçen yıl Türkiye semalarından yaklaşık her 15 saniyede 1 uçak geçtiğine işaret eden Uraloğlu, "17-23 Haziran tarihleri arasında ülkemiz günlük ortalama 3 bin 894 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında İtalya'nın ardından 6. sırada yer aldı" dedi. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1520 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak yıllardır sahip olduğu birinciliği sürdürdüğünü kaydetti.