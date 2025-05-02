Avrupa elektriksiz kaldı Türkiye’de sorun yok

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde hafta başında günü yaşanan elektrik kesintisi, İber Yarımadası'nda hayatı durma noktasına getirirken, dikkatleri yeniden kıta genelindeki enerji altyapısına çevirdi. İspanya, Portekiz ve Fransa'nın bazı bölgelerini etkileyen ve saatler süren kesintiler, dijital hizmetleri ve günlük yaşamı felç ederken, benzer bir senaryonun Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceği merak konusu oldu.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Orta Anadolu Yük Tevzi ve İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında genel bir kesintiye neden olacak sorun bulunmadığını bildirdi. Türkiye'nin çok büyük bir iletim şebekesine ve kurulu güce sahip olduğuna işaret eden Bayraktar, "118 bin megavatlık kurulu gücümüz, 75 bin km'nin üzerinde iletim hattımız, 1.5 milyon km'nin üzerinde dağıtım şebekemiz var. Trafolarımız, iletim hatlarımız, dağıtım hatlarımızda hiçbir sorunumuz yok, şebekemiz güçlü bir şekilde ayakta. Elektriği kesintisiz vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.Türkiye, Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Ağı ile senkronize çalışıyor. Ancak bu bağlantı kontrollü ve Türkiye'nin ulusal şebekesi bağımsız şekilde işliyor. Türkiye'nin ulusal elektrik iletim sistemi ise TEİAŞ tarafından yönetiliyor. Sistem, yerli üretime dayalı. Bu da Avrupa kaynaklı elektrik krizine karşı dayanıklı yapı sunuyor.İspanya'da yaşanan hadisenin sebebinin açıklanmadığını ifade eden Bayraktar, konunun yakından takip edildiğini dile getirdi. Bayraktar, elektrik kesintilerinde birkaç husustan bahsedildiğini, sistemde çok fazla yenilenebilir enerji santralinin bulunmasının buna sebep olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Elektrik kesintisinde İspanya'da çok fazla yenilenebilir enerji, kesintili yenilenebilir enerji kaynağının yönetilememesinden kaynaklandığı görüşü var. Sebebini ortaya koymak için sistem operatörünün incelemesini beklenmeli. Tabii ki aslında bu tarz olaylarda hiçbir seçeneği dışarıda bırakmamak lazım. Siber saldırı da dahil… Biz sistemimizle alakalı tekrar tekrar kontrol mekanizmalarını devreye aldığımız bir süreç geçiriyoruz."