Avrupa en kötüsüne hazırlanıyor! Faturalar cep yakıyor

YILLIK DOĞAL GAZ FATURASI ORTALAMA 3 BİN 564 AVRO

Ortalama miktarlarda tüketim yapan bir ailenin yıllık doğal gaz faturası 3 bin 564 avro, elektrik faturası da 2 bin 425 avroyu buldu.

Ekimde bir önceki aya kıyasla gaz faturası yüzde 20, elektrik faturası da yüzde 14 artış gösterdi.

Belçika'da hanelerin doğal gaz ve elektrik tüketimleri her ay ölçülerek faturalandırılmıyor. Evin boyutu, kaç kişinin yaşadığı ve enerji sınıflandırması gibi çeşitli unsurlar göz önünde bulundurularak yıllık enerji tüketim ortalaması belirleniyor. Bu rakam 12 aya bölünerek her ay aynı miktarda ödeme yapılıyor. Yıl sonunda yapılan ölçümlerde ise belirlenen fark tahsil ediliyor.