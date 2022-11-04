Avrupa en kötüsüne hazırlanıyor! Faturalar cep yakıyor

Rusya'nın gazı kesmesiyle enerji krizine sürüklenen Avrupa sanayisinde çarklar dönmüyor. Kıta genelinde artan maliyetlerin pazara yansımasıyla enerji faturaları cep yakıyor.
AVRUPA EN KÖTÜSÜNE HAZIRLANIYOR
Hollanda'da son dönemde hızla artan elektrik ve doğal gaz fiyatlarından etkilenen bazı fırınlar kapanma tehlikesi yaşarken bazıları da maliyetlerini karşılayamadıkları için faaliyetlerine son veriyor.
Rusya-Ukrayna gerilimi sebebiyle enerji krizi yaşayan Fransa'da hükümet, hanelere enerji tasarrufu çağrısı yapıp, buna yönelik ekonomik tedbirler alırken diğer yandan nükleer santral sayısını katlama çabasına girdi.
Moldova Cumhurbaşkanı Sandu, ülkesinin, kışın doğal gaz ve elektriksiz kalabileceği konusunda uyarıda bulundu.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, enerji krizine bir an önce somut çözüm gerektiğini bildirdi.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Avrupa'da artan enerji maliyetleri nedeniyle ülkede satılan kömür fiyatına üst sınır koyan yasa tasarısını onayladı.
Belçika, enerji şirketlerinden 3,1 milyar euro kriz vergisi toplayacak. Ülkede kış aylarında gaz ve elektrik faturalarına ek indirim yapılacak. Ülkede yüksek kar elde eden elektrik üreticileri ile fosil yakıt şirketlerinden toplam 3,1 milyar euroluk vergi toplayacak.
İNGİLTERE'DE GÜNLÜK 3 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLABİLİR
Ulusal gaz şebekesi National Grid, Rusya'dan gelen gaz arzının tamamen kesilmesi durumunda İngiltere'deki evlerin günlük üç saatlik elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalabileceğini duyurdu.
Şirket İngiltere'nin Fransa, Hollanda veya Belçika'dan elektrik ithal edememesi durumunda bunun kıtlığa yol açabileceğini vurgularken ülkede kriz çanları çalmaya başladı bile.
İngiltere'de halk, bu kış enerji faturalarını düşük tutmaya çalışırken battaniye ve fritöz stoklarken ülkede haftada 4 gün eğitimle enerji tasarrufu sağlanması gibi adımlarda konuşuluyor. Bir yandan olası elektrik kesintileri durumunda veri merkezlerini çalışır halde tutmak için görüşmeler de yapılıyor.
OY BİRLİĞİ SAĞLANAMIYOR
Polonya, temmuzda Avrupa Birliği (AB) tarafından doğal gaz tüketiminin azaltılmasına yönelik yapılan düzenlemenin oy birliğiyle kabul edilmediği gerekçesiyle Avrupa Adalet Divanına şikayette bulundu.
Polonya Adalet Bakan Yardımcısı Sebastian Kaleta, söz konusu yönetmeliğin anlaşmalara aykırı olduğunu belirterek, "Oy birliği prosedürüne tabi tutulmadı" ifadesini kullandı.
"AB VETO HAKKI KULLANDIRMA OLASILIĞINDAN YOKSUN BIRAKIYOR"
Anlaşmalarda açıkça belirtilmesine rağmen Polonya'nın veto hakkının engellendiğini öne süren Kaleta, "Bu çok önemli çünkü birkaç yıldır enerji alanında yeni çözümler getiren AB, Polonya'yı veto hakkını kullanma olasılığından yoksun bırakıyor" değerlendirmesinde bulundu.
"ENERJİ SEPETİNİ YÖNETMEK İÇİN KRİZDEN YARARLANIYORLAR"
Kaleta, AB'nin enerji sepetini şekillendirme yetkinliğini tamamen devralmak için enerji krizinden yararlanmaya çalıştığını iddia etti.
AB, temmuzda aldığı kararla Rusya'dan doğal gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladığı acil durum planı kapsamında, bütün üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmasını talep etmişti.
YILLIK ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ FİYATLARI
Belçika federal enerji düzenleyici kurumu CREG, ekim ayında ortalama bir ailenin yıllık elektrik ve doğal gaz tüketimlerine ödeyecekleri güncel rakamları içeren verileri paylaştı.
Buna göre, Belçika'da geçen yılın ekim ayında sözleşme yapan bir ailenin yıllık toplam enerji faturası ortalaması 3 bin 67 avro seviyesinde bulunuyordu. Bu yılın ekim ayında ise yeni sözleşme yapan bir ailenin yıllık enerji faturası yüzde 95,3 artarak 5 bin 989 avroya çıktı. Böylece son bir yılda enerji faturaları 2 bin 922 avro artış gösteri.
YILLIK DOĞAL GAZ FATURASI ORTALAMA 3 BİN 564 AVRO
Ortalama miktarlarda tüketim yapan bir ailenin yıllık doğal gaz faturası 3 bin 564 avro, elektrik faturası da 2 bin 425 avroyu buldu.
Ekimde bir önceki aya kıyasla gaz faturası yüzde 20, elektrik faturası da yüzde 14 artış gösterdi.
Belçika'da hanelerin doğal gaz ve elektrik tüketimleri her ay ölçülerek faturalandırılmıyor. Evin boyutu, kaç kişinin yaşadığı ve enerji sınıflandırması gibi çeşitli unsurlar göz önünde bulundurularak yıllık enerji tüketim ortalaması belirleniyor. Bu rakam 12 aya bölünerek her ay aynı miktarda ödeme yapılıyor. Yıl sonunda yapılan ölçümlerde ise belirlenen fark tahsil ediliyor.
ENFLASYON SON 47 YILIN ZİRVESİNDE
Belçika İstatistik Kurumunun 28 Ekim'de yayımladığı verilere göre, ülkede ekimde 1 yıl öncesine kıyasla doğal gaz fiyatı yüzde 130,6, elektrik fiyatı ise yüzde 84,7 arttı.
Ülkede enflasyon, yüzde 12,27 ile 1975 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.