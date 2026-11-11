Avrupa ile ticarette dijital işbirliği güçleniyor! Elektronik imzalar karşılıklı tanınacak

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin dijital altyapısını güçlendirecek önemli bir adım atıldı. Elektronik imza ve elektronik mühürlerin karşılıklı tanınmasına yönelik iş birliği süreci başlatılıyor. Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, sınır ötesi dijital ticaret işlemlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.
TÜRKİYE İLE AB ARASINDA NİYET BEYANI İMZALANDI
Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye ile AB arasındaki dijital ticaret altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Bakanlık açıklamasına göre, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin dijital altyapısının güçlendirilmesi ve sınır ötesi ticaret işlemlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.
Bu amaçla elektronik imza ve elektronik mühürlerin karşılıklı tanınmasına yönelik iş birliğinde yeni bir aşamaya geçildi.
9 Kasım 2026 tarihinde Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen AB-Orta Asya Dijital Bağlantısallık Platformu toplantısı kapsamında, Avrupa Komisyonu ile elektronik imzaların karşılıklı tanınmasına yönelik sürecin başlatılması ve iş birliği imkânlarının araştırılması amacıyla Niyet Beyanı teati edildi.
Bakanlık, söz konusu gelişmenin Türkiye'nin AB ile ekonomik ve ticari entegrasyonunun dijital alanda da güçlendirilmesine yönelik girişimlerinin önemli bir çıktısı olduğunu bildirdi.
Açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından uzun süredir yürütülen teknik istişareler ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın eşbaşkanlığını yürüttüğü Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nda varılan mutabakat çerçevesinde, elektronik imzaların karşılıklı tanınması alanında teknik çalışmaların başlatılması konusunun ortak gündeme alındığı belirtildi.
AVRUPA KOMİSYONU'NDAN İŞ BİRLİĞİNE DESTEK
Bakanlığın açıklamasında, Kişinev'de teati edilen Niyet Beyanı ile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik ortak iradenin somutlaştırıldığı ifade edildi.
Avrupa Komisyonunun, Türkiye'nin girişimini memnuniyetle karşıladığı ve EU4Digital III Bölgesel Programı gibi araçlar üzerinden sürecin finansal olarak desteklenmesine yönelik iş birliği seçeneklerinin araştırılmasına açık olduğu bildirildi.
Bu kapsamda elektronik imza ve mühürlerin karşılıklı tanınması için yürütülecek çalışmaların teknik boyutunun yanı sıra finansman imkânları da değerlendirilecek.
GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN DİJİTAL BOYUTU GÜÇLENECEK
Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin taraflar arasında derin bir ekonomik ve ticari bütünleşme sağladığına dikkat çekti. Ancak ticaretin ve düzenleyici süreçlerin giderek dijitalleşmesi nedeniyle bu bütünleşmenin dijital altyapılar ve sistemler bakımından da geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, AB tarafından ürün uygunluğu, sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve gümrük işlemleri alanlarında geliştirilen dijital sistemlerin, Türk ihracatçılarının AB pazarına erişiminde dijital bağlantısallığın önemini artırdığı belirtildi.
Elektronik imza ve mühürlerin karşılıklı tanınmasına yönelik iş birliğinin firmaların AB'nin dijital ticaret ve düzenleyici altyapılarına etkin katılımını destekleyeceği ifade edildi.
Bakanlığa göre bu iş birliği, yalnızca elektronik belgelerin tanınmasıyla sınırlı kalmayacak. Kamu ihalelerine uzaktan katılım, süreçlerin uzaktan takibi ve ticaretin finansmanı gibi alanlarda sınır ötesi dijital işlemlerin desteklenmesine de katkı sağlayacak.
ULUSAL ÇALIŞMA GRUBU KURULACAK, İLK TOPLANTI KASIMDA
Bakanlık açıklamasında, Niyet Beyanı kapsamında ortaya konulan iş birliği iradesinin ardından atılacak adımlar da paylaşıldı.
Buna göre, önümüzdeki dönemde Türkiye'de ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla bir Ulusal Çalışma Grubu oluşturulacak. İç istişare sürecinde elektronik imza ve mühürlerin karşılıklı tanınması için gerekli hukuki, idari ve teknik hususlar değerlendirilecek.
Ayrıca Avrupa Komisyonu ile ilk teknik toplantının Kasım 2026 içerisinde gerçekleştirilmesi konusunda mutabakata varıldı.
Ticaret Bakanlığı, Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkilerinin dijital boyutunun geliştirilmesi, firmaların dijital ticaret süreçlerine katılımının kolaylaştırılması ve Gümrük Birliği'nin dijital çağın ihtiyaçları doğrultusunda güçlendirilmesi hedefleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.
Türkiye-AB ticaretinde dijital entegrasyon için önemli adım: Elektronik imzaların karşılıklı tanınmasına yönelik iş birliği süreci başlıyor. (11.11.2026) https://t.co/0xtZDnZYLL— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) November 11, 2026