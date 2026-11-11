Avrupa ile ticarette dijital işbirliği güçleniyor! Elektronik imzalar karşılıklı tanınacak

TÜRKİYE İLE AB ARASINDA NİYET BEYANI İMZALANDI

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye ile AB arasındaki dijital ticaret altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Bakanlık açıklamasına göre, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin dijital altyapısının güçlendirilmesi ve sınır ötesi ticaret işlemlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Bu amaçla elektronik imza ve elektronik mühürlerin karşılıklı tanınmasına yönelik iş birliğinde yeni bir aşamaya geçildi.

9 Kasım 2026 tarihinde Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen AB-Orta Asya Dijital Bağlantısallık Platformu toplantısı kapsamında, Avrupa Komisyonu ile elektronik imzaların karşılıklı tanınmasına yönelik sürecin başlatılması ve iş birliği imkânlarının araştırılması amacıyla Niyet Beyanı teati edildi.

Bakanlık, söz konusu gelişmenin Türkiye'nin AB ile ekonomik ve ticari entegrasyonunun dijital alanda da güçlendirilmesine yönelik girişimlerinin önemli bir çıktısı olduğunu bildirdi.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından uzun süredir yürütülen teknik istişareler ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın eşbaşkanlığını yürüttüğü Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nda varılan mutabakat çerçevesinde, elektronik imzaların karşılıklı tanınması alanında teknik çalışmaların başlatılması konusunun ortak gündeme alındığı belirtildi.