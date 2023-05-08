Avrupa liderliği için kolları sıvadı

Holding, 10 yıl önce Yunanistan'daki yatırımıyla adım attığı Avrupa ve Balkanlar pazarında büyümesine hız verdi. Holdingin yurt dışı yatırımları arasında yer alan Polisan Hellas, geri dönüştürülmüş pet şişede Avrupa ve Balkanların en önemli tedarikçisi olmak için yol haritasını hazırladı. Şirketin hedefi Yeşil Mutabakat çerçevesinde geri dönüştürülmüş pet şişe kullanımını artırmayı hedefleyen Avrupa ve Balkanların en önemli r-pet tedarikçisi olmak. Yunanistan Volos'taki fabrikasında basın toplantısı düzenleyen Polisan Hellas'ın Ülke Müdürü Cenk Bitlis ve Polisan Holding CEO'su Mehmet Hacıkamiloğlu, yurtdışı hedeflerine ulaşmak için bu yıl 4 milyon euroluk ilave yatırım yapacakları bilgisini paylaştı. Bitlis, "Kolları sıvadık, yatırıma bu çeyrekte başlıyoruz. Bu yatırım çalışmalarıyla pet pazarının stratejik oyuncularından biri haline gelmeyi amaçlıyoruz" dedi. Polisan Hellas üretiminin yüzde 70'ini Yunanistan'a, geri kalan kısmını ise Balkanlar ve Avrupa'daki diğer ülkelere satıyor.Geçen yıl Avrupa'da 1.8 milyon ton pet kullanıldığını belirten Bitlis, bu rakamın 2025'te 2.78 milyon tona, 2029'da ise 3.23 milyon tona çıkmasının beklendiğini bildirdi. Önceki yıl 9.4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan global geri dönüştürülmüş pet pazarının 2030'a kadar yıllık ortalama yüzde 7.4 büyümesinin beklendiğini aktaran Bitlis, geri dönüştürülmüş pet granül alanında bölgesel iş ortaklıkları kurma hedeflerinin de bulunduğunu söyledi. Cenk Bitlis, Coca- Cola, Nestle, Alpla, Resilux gibi şirketlerin aralarında bulunduğu güçlü bir müşteri portföyüne sahip olduklarını anlattı.KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ise maalesef sektörlerine olumlu etki yapacağını söyleyen Mehmet Hacıkamiloğlu ise, "Önümüzdeki iki yılda sektörün satışlarını artıracak bir tablo ile karşı karşıyayız. Sadece deprem nedeniyle TOKİ'nin yapacağı konutlar için ilave 35 bin ton boyaya ihtiyaç var. Ayrıca büyük şehirlerde kentsel dönüşüm hızlandı. Göçler yaşanıyor, bunlar da satışları artıracak gelişmeler" dedi.