Avrupa’da 50 milyon kişi evini ısıtamıyor

Avrupa Birliği (AB), doğal gaz fiyatlarının son 4 yılın en yüksek seviyesine çıktığı bir dönemde zorlu bir kışa hazırlanıyor. AB Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, normal koşullarda bile yaklaşık 50 milyon Avrupalı'nın evini yeterince ısıtamadığını belirterek, yüksek enerji fiyatları nedeniyle bu sayının daha da artabileceği uyarısında bulundu. Avrupa'da doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 100 euroyu aşarken, gaz depolarının doluluk oranı geçen yılki yüzde 83 seviyesinden yüzde 75'e geriledi.

AB ülkelerinin enerji bakanları, yükselen enerji maliyetleri ve yaklaşan kış öncesinde alınabilecek önlemleri görüşmek üzere Lüksemburg'da bir araya geldi. Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Dan Jorgensen, enerji fiyatlarındaki yükselişin milyonlarca haneyi ve Avrupa sanayisini tehdit ettiğini söyledi.

Jorgensen, "Normal bir yılda ne yazık ki yaklaşık 50 milyon Avrupalı evini yeterince ısıtamıyor. Avrupa'da bu yıl enerji fiyatlarının yüksek olması nedeniyle muhtemelen bu sayı daha da artacak" dedi. Yüksek fiyatların yalnızca hane halklarını değil, Avrupa şirketlerinin rekabet gücünü de olumsuz etkilediğini belirten Jorgensen, özellikle dar gelirli kesimlerin korunması için geçici ve hedefli desteklerin uygulanabileceğini ifade etti.

GAZ FİYATI DÖRT YILIN ZİRVESİNDE

Avrupa'nın referans doğal gaz piyasası Hollanda merkezli TTF'de fiyatlar, Aralık 2022'den bu yana ilk kez megavatsaat başına 100 euroyu aşarak son 4 yılın zirvesini gördü. İran'daki savaş öncesinde 35 euro civarındaki fiyatlar, çatışmalarla yaklaşık üç katına çıktı.

Fiyatlardaki yükselişte Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki sevkiyat sorunları belirleyici oldu. Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzının yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan Katar'ın ihracatında yaşanan kesintiler, Avrupa ile Asya ülkeleri arasındaki LNG rekabetini artırdı. Özellikle Çin'in stoklarını güçlendirmek amacıyla alımlarını artırması, fiyatları yukarı taşıdı. Enerji piyasalarında kış aylarının sert geçmesi ve LNG arzındaki sorunların devam etmesi halinde doğal gaz fiyatlarının 2027 başında megavatsaat başına 130 euroya kadar yükselebileceği değerlendiriliyor.