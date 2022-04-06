Avrupa’da bakteri krizi yayılıyor

İngiltere'ninKinder sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı olarak çocuklarda salmonella bakterisi görülmesi nedeniyle bazı ürünlerin geri çağrılmasının ardından Fransa'dan da aynı hamle geldi. Fransa'da Nestle'ye ait Buitoni pizzaları ve Ferrero grubuna ait Kinder çikolatalarının bakteri bulaşması nedeniyle geri çağrılmasının ardından, Lactalis grubuna ait peynirler de listeriya bakterisi bulaşması nedeniyle geri çağrıldı. Hükümete ait Rappel Conso adlı internet sitesinde, Lactalis grubunun Livarot'daki fabrikasında üretilen Normanville ve Graindorge marka 6 çeşit peynirde listeriya bakterisi tespit edildiği belirtildi. Tüketicilerden, bu peynirleri satın almamaları veya aldıklarını iade etmeleri istendi. Ülkede geçen ay Nestle'ye ait Buitoni marka donmuş pizzalar E.coli bakterisi içerdiği için geri çağrıldı.