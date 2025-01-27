Avrupa’da Coca-Cola alarmı! Geri çağırma emri verildi

Coca-Cola, kasım ayından bu yana Belçika, Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa ve Lüksemburg'da yüksek seviyede madde içeren kutu ve cam şişelerin dağıtıldığını bildirdi.

Şirket, söz konusu içki miktarıyla ilgili olarak "Elimizde kesin bir rakam yok ama önemli bir miktar olduğu açık" dedi.

Klorat, su arıtımında ve gıda işlemede yaygın olarak kullanılan klor dezenfektanlarından elde edildiği için gıdalarda bulunabilir.