Avrupa’da Coca-Cola alarmı! Geri çağırma emri verildi

Coca-Cola, kasım ayından bu yana Belçika, Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa ve Lüksemburg'da yüksek seviyede madde içeren kutu ve cam şişelerin dağıtıldığını bildirdi.
Şirket, söz konusu içki miktarıyla ilgili olarak "Elimizde kesin bir rakam yok ama önemli bir miktar olduğu açık" dedi.
Klorat, su arıtımında ve gıda işlemede yaygın olarak kullanılan klor dezenfektanlarından elde edildiği için gıdalarda bulunabilir.
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, 2015 yılında yayınladığı bilimsel görüşte, klorata uzun süreli maruz kalmanın, özellikle hafif veya orta düzeyde iyot eksikliği olan çocuklar için potansiyel bir sağlık sorunu oluşturduğunu belirtmişti.
Coca-Cola Europacific Partners Belçika, "Etkilenen ve satılmayan ürünlerin büyük çoğunluğu mağaza raflarından kaldırıldı ve kalan tüm ürünleri piyasadan kaldırmak için önlemler almaya devam ediyoruz" dedi.
Ancak şirketin Fransa şubesi, bağımsız uzmanlar tarafından yapılan analizin "ilişkili bir riskin olasılığının çok düşük" olduğu sonucuna vardığını söyledi.
Şirket, "Tüketicilerden bu konuda herhangi bir şikayet almadık" dedi.
Etkilenen Coca-Cola ve Fuze Tea partilerinin Fransa'ya teslim edildiği ancak geri çağırma emrinin şimdilik Fransız pazarını kapsamadığı belirtildi.
Coca-Cola Europacific Partners, geri çağırmanın Gent'teki üretim tesisinde yapılan rutin bir kontrol sırasında ortaya çıktığını belirterek özür diledi.
Şirketten yapılan açıklamada, etkilenen ürünlerin üretim kodlarının 328 GE ile 338 GE arasında değiştiği ve Minute Maid, Nalu, Royal Bliss ve Tropico markalarının yer aldığı belirtildi.
Şirket, "Etkilenen pazarların her birindeki yetkili makamlarla temas halindeyiz" dedi. AFP