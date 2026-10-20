Avrupa’da gaz fiyatları 4 yılın en yükseğinde

AVRUPA
doğalgaz fiyatları, geçen haftaki yükselişini sürdürdü. Fiyatların yükselişine, Hürmüz Boğazı
yakınlarında meydana gelen yeni tanker saldırıları, düşük depolama seviyeleri ve kırılgan kış arz dengesi konusundaki endişeler destek sağladı. Referans vadeli işlem kontratları yüzde 2'ye varan artışla Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), cumartesi günü Yemen
açıklarında bir sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tankerine ateş açıldığına dar haber aldı ve Orta Doğu
'dan gelen gaz akışının daha da yavaşlayabileceği endişelerini artırdı. Avrupa, gaz depolama seviyeleri mevsimsel olarak düşük seviyedeyken kışa giriyor.
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Mete Efendioğlu - Editör