Avrupa’da kara kutu inceleniyor

Avrupa'daki elektrik kesintisinin nedeninin net olarak anlaşılabilmesi için kara kutu incelemeye alındı. İspanya'nın elektrik iletim sistemi operatörü Red Electrica de Espana (REE) 28 Nisan'da yaşanan elektrik kesintisinin nedeninin araştırılması için kurulan komisyona, sistemin operasyonel verilerini içeren kara kutuyu teslim etti. REE, kara kutunun hem sistem işletim faaliyetinden hem de şirketin diğer bilgisayar sistemlerinden gelen milyonlarca veriyi içerdiğini kaydetti.İspanya'da 28 Nisan'da saat 12.33'te 5 saniye içinde 15 gigavatlık enerji üretiminin aniden sistemden kaybolduğu açıklanmıştı. Bu olayın ardından İspanya'nın yanı sıra Portekiz ve Fransa'nın güney bölgelerinde yaşanan elektrik kesintisi, ulaşımdan finansa, üretimden sağlığa kadar temel hizmetleri durma noktasına getirerek hayatı olumsuz etkilemişti.Avrupa elektrik şebekesine bağlantısı olan Türkiye, güçlü şebeke altyapısı sayesinde kesintiden etkilenmedi. Elektrik dağıtım firmaları kurdukları kontrol ve veri toplama merkezi SCADA'lar ile faaliyet bölgelerindeki gelişmeleri anlık olarak izliyor.2009'dan bugüne kadar dağıtım sektöründe özel sektör eliyle toplam 20 milyar dolar yatırım yapıldı. Türkiye'de şebekenin kara kutusu TEİAŞ'ta muhafaza ediliyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İspanya'da yaşanan hadiseyi yakından takip ettiklerini belirterek, elektrik kesintilerinde birkaç husustan bahsedildiğini, sistemde çok fazla yenilenebilir enerji santralinin bulunmasının buna sebep olduğunu vurgulamıştı. Bayraktar, şöyle konuşmuştu: "Elektrik kesintisinde İspanya'da çok fazla yenilenebilir enerji, kesintili yenilenebilir enerji kaynağının yönetilememesinden kaynaklandığı görüşü var. Sebebini ortaya koymak için sistem operatörünün incelemesini beklenmeli." Bakan Bayraktar, Türkiye'de ise endişelenecek bir durum olmadığını vurgulamıştı.