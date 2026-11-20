Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2. Türk-Alman Otomotiv Zirvesi'ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaret etti. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) organizasyonundaki toplantıda konuşan Bolat, Avrupa Birliği'nin (AB) "Made in EU" (AB'de Üretilmiştir) modeli ve korumacı ticaret politikalarına karşı yoğun diplomasi yürüttüklerini belirterek, "Türkiye'deki otomotiv sanayisinde Avrupalıların 25 milyar dolarlık yatırımı var. Yatırımda, üretimde, ihracatta ve ithalatta yaklaşık yüzde 75'lik bir paya sahipler. Bu nedenle Türk otomotiv ana ve yan sanayisi ile Türk ve Avrupalı müteşebbisler arasında kurulan entegre arz-tedarik zincirinin hak ve menfaatlerini birlikte koruma çabası içindeyiz" dedi.

'MADE IN EU' TARTIŞMASI

Küresel ölçekte yaşanan ticaret savaşlarına, enerji ve emtia krizlerine değinen Bolat, Kovid-19 salgını sonrası büyüme sorunu yaşayan ve Doğu Asya rekabetiyle karşılaşan AB'nin korumacılık rüzgârına kapıldığını belirtti. Bolat, AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), çelik ithalat kotalarının yarıya düşürülmesi, e-ticarette paket/koli başına 3 euro vergi getirilmesi ve Sanayi Hızlandırma Yasası kapsamında "Made in EU" modelini devreye almaya hazırlandığını anlatarak, şunları kaydetti: "AB, sanayinin milli gelirdeki payını yeniden yüzde 20'ye çıkarmak amacıyla birlik dışından gelen ithalata karşı caydırıcı tedbirler almak istiyor. Bu noktada ilk sıraya otomotiv sektörü alındı. Ancak 'Made in EU' mu yoksa 'Made with EU' mu olmalı? Gümrük Birliği ortağımız olan Türkiye'nin ve AB'nin Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığı 80'i aşkın ülkenin durumu bir yılı aşkın süredir tartışılıyor."