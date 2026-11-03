Avrupa’da reasürans fiyatlarında çift haneli düşüş

Küresel reasürans piyasasında 2027 yılı yenilemeleri öncesinde fiyatların aşağı yönlü hareketi hız kazanıyor. Fransa merkezli reasürans şirketi SCOR'un Hayat Dışı Reasürans Yöneticisi Jean- Paul Conoscente, Avrupa'da doğal afet reasüransı fiyatlarında yüksek tek haneli ve düşük çift haneli oranlarda düşüşler görüldüğünü söyledi. Conoscente, 1 Ocak 2027 tarihinde yenilenecek sözleşmeler için görüşmelerin önceki dönemlere göre oldukça geç başladığını belirtti. SCOR'un üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda konuşan Conoscente, birçok sigorta şirketinin reasürans teklif taleplerini henüz iletmediğini ifade etti. Baden-Baden toplantılarında gerçekleştirilen görüşmelerin ağırlıklı olarak fiyatlar üzerinde yoğunlaştığını belirten Conoscente, özellikle doğal afet branşlarında rekabetin arttığına dikkat çekti. Geçen yıl fiyatlar yüzde 15 gerilemişti Reasürans piyasasında fiyat düşüşleri 2026 yılı başında da etkili olmuştu. Marsh Re verilerine göre Avrupa'da doğal afet reasüransı fiyat endeksi, 1 Ocak 2026 yenilemelerinde yüzde 15 geriledi. Aynı dönemde küresel ölçekte düşüş yüzde 12 olarak gerçekleşti. 2027 yılına yönelik ilk göstergeler, fiyatlardaki gerilemenin devam edeceğine ancak düşüş hızının önceki yıla göre bir miktar yavaşlayabileceğine işaret ediyor. Piyasadaki güçlü sermaye kapasitesi ve görece olumlu hasar deneyimi, reasürans şirketleri arasındaki rekabeti destekliyor. Riskli branşlarda fiyat artışı sürüyor Bununla birlikte fiyat düşüşleri bütün sigorta branşlarına aynı ölçüde yansımıyor. Conoscente, denizcilik, enerji, savaş ve siyasi şiddet gibi yüksek hasar deneyimi bulunan alanlarda fiyat artışlarının devam ettiğini belirtti.

TÜRKİYE İÇİN AVANTAJ

SCOR Yöneticisi Thierry Leger ise şirketin yeni dönemde prim üretimini artırmaktan çok teknik kârlılığa ve portföy kalitesine odaklanacağını vurguladı. Leger, rekabetin yüksek kalmasını beklediklerini ve sermayeyi yalnızca risk-getiri dengesinin uygun olduğu alanlara yönlendireceklerini ifade etti. Türkiye için maliyet avantajı oluşabilir Avrupa reasürans piyasasındaki fiyat düşüşlerinin Türkiye'deki sigorta şirketlerine de olumlu yansıması mümkün. Özellikle yangın, mühendislik ve doğal afet branşlarında reasürans maliyetlerinin gerilemesi, şirketlerin teknik sonuçlarını destekleyebilir.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör