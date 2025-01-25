Avrupa’dan Baykar’a övgü!

Ürettiği insansız hava araçlarıyla (İHA) dünya çapında adından söz ettiren ve son olarak İtalya'nın köklü havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i 2024'ün sonunda satın alarak dikkatleri üzerine çeken Baykar, özellikle İtalya'da ilgiyle takip ediliyor.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsüne göre dünyanın 13'üncü ve Avrupa'nın 2'nci büyük savunma şirketi konumundaki Leonardo'nun CEO'su Cingolani, hafta içinde İstanbul'da Baykar'a gerçekleştirdiği ilgi uyandıran ziyaretinin ardından Roma'da şirketin genel merkezinde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Piaggio Aerospace'i almadan önce de Baykar ile görüştüklerini ifade eden Cingolani, son ziyaretine ilişkin, "Baykar'daki meslektaşlarımızla birkaç aydır görüşüyoruz yani bu görüşmeler Piaggio'dan önce başladı. Daha önce de ziyaretler oldu. Geçen haftaki ziyaret son derece ilgi çekiciydi çünkü İstanbul'daki tesisi ziyaret ettik. Daha çok teknik görüşmeler yaptık ve ürünler ile teknolojileri geliştirme olasılığını çok ciddi ve operasyonel bir şekilde araştırıyoruz." dedi.

Cingolani, "Leonardo'nun teknolojileri ile Baykar'ın teknolojileri arasında çok güçlü bir tamamlayıcılık var. Baykar'daki meslektaşlarımızla bazı şeyleri birlikte yaparsak insansız sistemler konusunda gerçekten bir sıçrama gerçekleştirebileceğimizi ve özellikle Avrupa dahil yeni pazar alanları açabileceğimizi gördük. Bu nedenle, bu görüşme çok önemliydi ve önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelmek üzere sözleştik. Çok yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"Bu ziyaret, Leonardo ile Baykar arasında yeni bir işbirliğinin ya da bir ortaklığın ilk sinyali olabilir mi?" sorusu üzerine Cingolani, "Bunu onaylıyorum ama daha fazlasını söyleyemem, malum nedenlerden dolayı ancak şunu onaylayabilirim ki endüstriyel sinerjinin başlayıp başlayamayacağını anlamak için görüşmeler yapıyoruz. Her iki taraf da oldukça ilgili ve görüşmelerin gidişatından oldukça memnun." yanıtını verdi.

"OLDUKÇA HIZLI İLERLİYORUZ"

Cingolani, Leonardo ile Baykar'ın hangi ürünler ya da platformlar üzerine çalışabilecekleri konusunda şu anda detayları konuştuklarını belirterek, "Bu yüzden biraz erken bir aşamadayız ancak çok önemli bir şey var: Leonardo'nun ürün portföyü, bizim 'payload' dediğimiz yani uçak üzerindeki elektronik sistemler ve sensör sistemleri, Baykar'ın ürettiği İHA'larla çok iyi bir şekilde uyum sağlayabilir. Bu potansiyel sinerji, gerçekten olağanüstü bir tamamlayıcılık sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Cingolani, Leonardo olarak insansız sistemler üzerinde halihazırda bazı tecrübelerinin bulunduğunu vurgulayarak, "Leonardo olarak İHA'daki deneyimlerimizi, Baykar'ın dünya çapında birinci sınıf insansız platformlarıyla entegre etmek, gerçekten önemli bir ivme kazandırabilir. Bunun yanında, gelecekte insansız sistemler sadece belirli görevleri yerine getiren dronlar olarak değil aynı zamanda 6. nesil savaş uçaklarıyla işbirliği yapabilen sistemler olarak tasarlanıyor. Dolayısıyla üzerinde çalıştığımız çok geniş bir perspektif mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

Roberto Cingolani, öncelikle iki şirketin görüşmeye istekli olmaları gerektiğini ve Baykar ile bu görüşmelerin yolunda gittiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Daha sonra teknolojik analiz yapılması lazım çünkü teknolojik tamamlayıcılığın gerçekten var olup olmadığına bakılmalı, sistemlerin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Ardından piyasa analizi yapılmalı çünkü sistemlerin entegre edildikten sonra pazara sunulabilir olması lazım. Son olarak ise endüstriyel üretim aşamasına geçiliyor. Oldukça iyimseriz ve bu yönde çalışıyoruz ancak önce teknolojinin düzgün çalıştığından emin olmamız gerekiyor. Hepimiz bu konuda çok olumlu düşünüyoruz ama şu an yoğun bir şekilde bu konular üzerinde çalışıyoruz."

"(BAYKAR) ŞİRKET, KESİNLİKLE DÜNYA ÇAPINDA OLAĞANÜSTÜ BİR SEVİYEDE"

Baykar'ın İstanbul'daki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne dair düşünceleri sorulan Cingolani, "Gerçekten etkileyici bir şirketle karşılaştık, çok etkilendik." dedi.

Baykar'ın kesinlikle dünya çapında olağanüstü bir seviyede olduğunu ifade eden Cingolani, şunları dile getirdi:

"Altyapılar harika ve bizi etkileyen birçok şey oldu. İlk olarak, binlerce genci görmek gerçekten etkileyiciydi. Anladığım kadarıyla yaş ortalaması 30'un altında. Gerçekten içeri girdiğinizde binlerce gencin çalıştığını görmek etkileyici, bir dinamizm görüyorsunuz. Altyapılar olağanüstü, çalışanlara büyük önem verilmiş. AR-GE bölümünü, çalışanlar için binaları, kampüsün kalitesini, kreşini gördük ve bu olanaklar gerçekten etkileyiciydi. Ürün portföyü ise artık dünyanın en iyileri arasında ve bunu bekliyorduk ancak yerinde görmek daha da etkileyici oldu."

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile görüştüklerini anlatan Cingolani, "Üst yönetimden de çok etkilendik, onların bu tutkusu, yeteneği ve uzmanlığı hemen fark ediliyor. Bize her şeyi büyük bir hız ve uzmanlıkla gösterdiler, bu gerçekten heyecan vericiydi. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür ki her ikisi de kardeş, olağanüstü bir bilgi birikimine ve yönetim becerisine sahipler. Dünya standartlarında bir şirket kurmuşlar ve bu, gerçekten sıra dışı bir yüksek teknoloji girişimcilik örneği. Kesinlikle çok ama çok etkilendik." ifadelerini kullandı.

"NATO'NUN SADECE AMERİKAN BİLEŞENİYLE SINIRLI OLMAMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Daha önce Avrupa'nın savunmasında Avrupa ordusundan ziyade ortak savunma teknolojisinin gerektiğini söylediği hatırlatılan Cingolani, "Şu anda insansız sistemler, yapay zeka, altıncı nesil savaş uçakları, son nesil elektronik sistemler, siber güvenlik ve uzay gibi teknolojik zorluklar karşımızda. Bunlar, teknolojik açıdan çağ açıcı meydan okumalar. Sorunuza ilk cevabım şu: Bu tür şeyleri tek başına yapmak neredeyse imkansız. İttifaklar, öncelikle ve esasen teknoloji alanında gereklidir çünkü bu zorluklar çok büyük ve çok acil. Tek başına yapmayı deneyebilirsiniz ama bu 50 yıl sürer ancak teknolojik işbirliği ilerlemeyi hızlandırır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu soruya yanıtının ikinci kısmının politik bakış açısı içerdiğine dikkati çeken Cingolani, "Bu tür ittifaklar, devletlerin ve kıtaların küresel güvenliğine etki eder. Leonardo'da göreve başladığımızdan beri öncelikli hedef olarak Avrupa savunma çabalarının katalizörü olmaya çalışıyoruz. Endüstriler, sinerji ve işbirliği örneği sunarsa bu, devletlerin ve politikacıların için ortak bir savunma veya güvenlik yapısı düşünmelerini kolaylaştırır çünkü tek bir devlet, ne kendini savunabilir ne de gerekli teknolojileri tek başına geliştirebilir. Bu nedenle ittifaklar her zaman gereklidir." diye konuştu.

Bu noktada İtalya'nın sadece AB değil aynı zamanda NATO'nun da güçlü bir üyesi olduğuna işaret eden Cingolani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İttifaklar açısından ilk olarak Avrupalı bir perspektife sahibim ancak NATO'nun güçlü bir üyesi olan bir ülkede yaşıyorum. NATO içinde daha güçlü, daha güvenilir bir ortak olmalıyız. Şu anda bununla ilgili birçok tartışma var ancak NATO'nun güçlenmesi ve sadece Amerikan bileşeniyle sınırlı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Avrupa dışı ittifaklarla da NATO'yu güçlendirmek mantıklıdır. Örneğin, altıncı nesil savaş uçağı için 'Küresel Hava Muharebe Programı (GCAP)' Projesi'nde Japon Mitsubishi Air Industries ve İngiliz BAE Systems ile beraber çalışıyoruz. Baykar ile dronlar üzerinde bir endüstriyel sinerji geliştirmenin mümkün olduğunu umuyorum. Bu işbirliği, NATO'nun doğu kanadında daha sağlam bir yapıya sahip ve NATO'nun koruma şemsiyesinin daha güçlü olmasına katkıda bulunabilir."

"(6. NESİL SAVAŞ UÇAĞI) BAŞKA BİR ORTAĞIN KATILIP KATILMAYACAĞINA KARAR VERME YETKİSİ HÜKÜMETLERE AİT"

İngiltere ve Japonya'dan ortaklarıyla geliştirmeye başladıkları GCAP 6. Nesil Uçak Projesi'nin, Türkiye'den veya başka yerlerden ortaklara açık olup olmadığı sorusu yöneltilen Cingolani, şu yanıtı verdi:

"Proje, Leonardo, BAE Systems ve Mitsubishi arasında bir ortak girişim olarak başladı. Şu anda çalışmalar aktif olarak devam ediyor. Bu, önemli bir haber çünkü finansman sağlandı ve ekipler çalışmalarına başladı. Diğer kıtalarda ve Avrupa'da da 6. nesil savaş uçaklarıyla ilgili projelerin olduğu biliniyor. Gelecekte bu projelerin birleşip birleşmeyeceğini veya nasıl gelişeceğini kestirmek zor ancak benim için önemli olan, GCAP Projesi'nin başlamış olması ve Leonardo'nun bu programa diğer iki şirketle birlikte güçlü bir şekilde dahil olmasıdır. Şu an için başka bir ortağın katılıp katılmayacağına karar verme yetkisi hükümetlere ait. Bu kararlar şirketlerin değil hükümetlerin inisiyatifindedir ancak bizim tarafımızdan şirketler olarak, teknolojik ve endüstriyel sinerjiler, projeyi daha iyi bir şekilde geliştirmeye katkı sağlayacaksa diğer ortakların dahil edilmesi konusunda açık bir tavır sergiliyoruz.

Bununla birlikte şirket olarak, 6. nesil savaş uçağı veya diğer teknolojilerin gelişimini hızlandırabilecek herkesle işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda tamamen açık ve esnek bir yaklaşım içindeyiz."