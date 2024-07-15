Avrupalılar oynadı para Çin’den geldi

Avrupa'nın futbol şöleni Euro 2024 bu yıl Almanya'da yapıldı. 24 Avrupa ülkesinin yarıştığı turnuvanın merkezinde 10 Alman şehri vardı ama turnuvanın finansörü çok uzaklardan, 7 bin 500 kilometre uzaktan geldi. Avrupa takımları yarıştı parası ise Çin'den geldi denebilir. Bu yıl ilk kez şampiyonanın 13 sponsorundan beşi Çin'den geldi. Çinli firmalar sponsor firmaların üçte birinden fazlasını oluşturarak tarihi bir rekora imza attı. Bu firmalar beyaz eşya ve elektronik ürün üreticisi Hisense, küresel alışveriş platformu Alibaba, onun finansal teknoloji devi AliPay, akıllı telefon üreticisi Vivo ve elektrikli araç üreticisi BYD.İlk kez Çin'in Shandong Eyaleti'nde Qingdao kentinde bulunan beyaz eşya ve elektronik üreticisi olan Hisense'in 2016 sponsorluğu ile Avrupa futboluna giriş yapan Çinli firmalara bu yıl Vivo ve Alipay, gibi firmalar da eklendi. Avrupa otomotiv endüstrisinin kalbi Almanya'da, Çinli otomobil üreticisi BYD, Euro 2024'ün resmi otomobil ortağı oldu ve yine bir Alman firması olan Volkswagen'in yerini aldı. Bu, UEFA'nın turnuvanın tarihinde bir Çinli otomobil üreticisiyle kurduğu ilk ilişki oldu.Futbolun çok gelişmediği Çin'de firmaların bu ilgisinin karşılığı oldu mu sorusunun cevabı ise 'evet'. İngiliz otomotiv pazar yeri Auto Trader, turnuvanın açılış hafta sonunda BYD modellerinin görüntülenme sayısının yüzde 69 artarak 26 bine ulaştığını açıkladı. Euro 2024'ün ilk e-ticaret sponsoru olan AliExpress, mayıs ayında bir önceki yıla kıyasla futbol ürünü satışlarında yüzde 80'lik bir artış gördü ve satışlarda İspanya ve Fransa başı çekti. Ayrıca, depolarından Avrupa'ya gönderilen paketlerin hacmi yüzde 300'ün üzerinde arttı.Türkiye'ye yatırım açıklayan BYD, 2022'de Avrupa binek araç pazarına girdiğinden beri, 19 ülkede 230 mağazalık bir ağ kurdu. Ayrıca beş modelini piyasaya sürdü. Şirket, alt markası Denza'nın da Avrupa lansmanını yapmaya hazır lanıyor. Etkinliğin diğer küresel sponsorları arasında Adidas, Booking.com, Coca-Cola ve Qatar Airways gibi firmalar da var.Almanya'nın etkinliğe ne kadar harcama yaptığı açıklanmadı ancak UEFA, Euro 2024'ü düzenlemenin toplam maliyetinin - stadyum kirasından personel alımına, törenlerden ulaşıma kadar her şeyi kapsayan – 645.5 milyon euro olduğunu açıkladı. Bu rakam toplam tahmini bilet satışı ve yayının yüzde 26.8'i anlamına geliyor. Euro 2024'te 2.7 milyon bilet satışı yapıldı.Ancak otel, restoran, ulaşım ve diğer gelirleri ekleyince Almanya ekonomisinin yüzlerce milyon euro kazanç elde ettiği aşikâr. Turnuvanın Almanya'nın ekonomik büyümesini yüzde 0.1 oranında artıracağı hesaplandı. ifo Ekonomik Araştırma Enstitüsü raporunda, Euro 2024'ün Alman ekonomisine konuk taraftarlar aracılığıyla 1 milyar euro kazandırmasının beklendiği iddia edildi. Etkinlik için Almanya'ya yaklaşık 600 bin ek uluslararası turistin geldiği hesaplandı. Turnuva süresince 1.5 milyon ekstra geceleme yapıldı.