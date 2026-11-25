ABD-İsrail-İran savaşıyla yükselen doğalgaz fiyatları Avrupa'da elektrik fiyatlarını tetikledi. Önümüzdeki üç ay için elektrik kontratları megavatsaat başına 200 euro civarında işlem görürken daha soğuk bir kış ve doğalgaz fiyatlarında yeni bir sıçrama yaşanması halinde bu rakamın 300 euroya çıkabileceği belirtiliyor. Türkiye ise alınan önlemlerle ekim ayındaki verilere göre, Avrupa'nın en ucuz elektriğini kullanan ülke konumunu sürdürüyor. Önceki gece TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin görüşmeler sırasında milletvekillerinin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin konutlarda Avrupa'nın en ucuz elektriğini, en ucuz üçüncü doğalgazını kullandığını belirtti. Bayraktar, "Benzinde Avrupa'da ikinci en ucuz ülke Türkiye, motorinde de dördüncü en ucuz ülkeyiz" dedi.

PAYI DÜŞTÜ

Bayraktar, "2002 yılı ve bugünü mukayese ettiğinizde 2002'de asgari ücretli, aldığı ücretin yüzde 45.9'unu elektrik ve doğal gaz faturasını ödemeye veriyordu. Bugün bu rakam yüzde 8.5. Emeklimiz, o gün aldığı emekli aylığının yüzde 35'yle doğalgaz ve elektrik faturasını öderken bugün bu rakam yüzde 10'un altına gelmiş durumda" dedi. Bayraktar, son 5 yılda devletin vatandaşa doğal gaz ve elektrikte toplam 74.9 milyar dolar enerji desteği verdiğini de belirtti. Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre, Türkiye Avrupa ülkelerine göre ekim ayı verilerine göre, konutlarda en ucuz elektrik kullanan ülke konumunda. Türkiye'de elektrik fiyatları vergiler dahil 0.0586 (euro/kwh). Türkiye'yi 0.0840 ile Ukrayna, 0.1020 ile Macaristan takip ediyor. Avrupa'da en pahalı elektrik ise 0.4443 ile Belçika'da. Almanya'da ise konutlar elektriğin bir kilovatsaatine 0.4061 ödüyor. Doğalgazda da tablo farklı değil. Türkiye Avrupa ülkeleri içinde üçüncü sırada yer alıyor.

FONLARDA PARAMIZ YOK

Bakanlık kurumlarının ve KİT'lerinin kamu haznedarlığı gereği mevduatlarını nasıl saklayacaklarının belli olduğunu söyleyen Bayraktar, "Şu an itibarıyla bu şirketlerimize ait 111 milyarlık bir para var. Bunun 109 milyarı kamu bankalarında, 2 milyarı diğer bankalarda bulunuyor. Tasfiyeye giren 131 fonda herhangi bir paramız yok" bilgisini verdi.

AKÇABEYLİ'DE SONDAJ

Türkiye'nin 6 sondaj gemisinden Çağrı Bey'in Somali'de çalıştığını, diğer beş geminin ise Karadeniz'de çalışma yaptığını anımsatan Bayraktar, "Dört gemimiz yoğun bir şekilde mevcut sahadaki üretimi artırmaya çalışıyor. Bir gemimiz de şu anda yeni keşif amaçlı Akçabeyli kuyusunu kazıyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör