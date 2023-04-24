Avrupa’nın en yüksek binası! Merkez Bankası taşınıyor: İstanbul Finans Merkezi parmak ısırtacak





Merkez Bankası binası olası İstanbul depremi de dikkate alınarak projelendirildi. Statik hesapları yapılan, Türkiye'nin en hızlı double deck (çift kabinli) 52 asansör, 21 yürüyen merdiven yer alıyor. Asansörler olası bir depremden hemen sonra çalışmaya devam edecek şekilde tasarlandı. Bina hem kompozite, çelik ve betonarme kullanılarak yapıldı. Bina 351 bin metrekare brüt alana inşa edildi. Yerin altında 7 kat olup, Merkez Bankası'nın Ankara Ulus'ta bulunan kasa dairesinin buraya taşınması bekleniyor. Para basım çalışmaları burada yapılmayacak.