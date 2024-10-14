Avrupa’nın göbeğine Türk imzası

Sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde 20'yi aşkın şirketi ve 5 bin çalışanı ile faaliyet gösteren, 5 kıtada 100'e yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren, son 5 yılda 350 milyon doların üzerinde yatırım yapan Kibar Holding, yatırımlarını hız kemeden sürdürüyor. Dünya alüminyum sektörü temsilcileri 2 yılda bir Almanya'nın Dusseldorf şehrinde düzenlenen Aluminium Dusseldorf Fuarı'nda buluştu. Kibar Holding'in amiral gemisi konumunda bulunan, Türkiye'nin yassı alüminyum sektöründeki en büyük üreticisi Assan Alüminyum, fuarda sürdürülebilirliğe yön veren ürün ve teknolojilerini dünya sahnesine çıkardı. Şirketin ajandasında gelecek dönemde yeni yatırımlarla etki alanını genişletmek ve üretimde dijitalleşmeyi artırmak yer alıyor. 1.3-1.5 milyar dolar civarında cirosu ve 1.700 çalışanı bulunan şirketin Tuzla ve Dilovası'nda iki yarı tesiste üretim yapıyor.Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Türkiye'nin toplam alüminyum kapasitesinin 1.8 milyon ton olduğunu belirterek, "Assan Alüminyum'un yassı üründe 360 bin ton, folyoda 130 bin ton üretim kapasitesi var. Ülkedeki yassı ürünlerin toplam yüzde 55'ini tek başımıza üretiyoruz. Folyoda Avrupa'da en büyük iki üreticiden biriyiz" dedi. Kibar, Assan Alüminyum'un Dilovası'nda bulunan üretim tesisinin modernizasyonu için son üç yılda 120 milyon dolar harcandını söyledi. Yapay zekâ bazlı otomasyon iyileştirmeleriyle üretimi daha verimli hale getirmeyi amaçlayan Assan Alüminyum, üretimdeki tüm verileri anlık işleyecek bir sisteme geçti. Bu sistemle şirket, müşterilerinin üretim kapasitelerini inceleyip buna göre kendi üretimini ayarlıyor. Assan Alüminyum'un satışlarının yüzde 75'ini ihracat kaleminin oluşturduğunun altını çizen Kibar, "Bugün ürünlerimizi 70'i aşkın ülkeye ihraç ediyoruz. Öncelikle Avrupa Birliği sınırları içerisinde yeni yatırım ya da hazır tesis seçeneklerini değerlendiriyoruz. Chicago merkezli, yüzde yüz Assan Alüminyum iştiraki olan Kibar Americas şirketimizle Kuzey Amerika'daki varlığımızı her geçen yıl daha da artırıyoruz. Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Uzakdoğu ülkeleri de etkimizi artırmayı hedeflediğimiz pazarlardan" şeklinde konuştu.Ali Kibar, sandviç panel sektörünün lider kuruluşu Assan Panel'i, 2025'in ilk çeyreğinde halka arz etmeye hazırlandıklarını belirtti. Birleşik Krallık'taki son yatırımlarının ardından Avrupa'da çoklu yatırım seçeneklerini değerlendirdiklerini söyleyen Kibar, İspak Ambalaj'da da 100 milyon euroyu aşan yatırımı hayata geçirdiklerini söyledi. İşgücü maliyetlerinin artığını, enerji maliyetlerinin de yüksek olduğunu kaydeden Kibar, hedef pazarlarda da büyümenin durağanlaştığına dikkat çekerek, sanayiciliğin zorluğunu, "Sanayici, arsasına imar geldiğinde, inşaat yaptığında para kazanır" esprisiyle dile getirdi.Assan Alüminyum, dünyanın önde gelen ve alüminyum endüstrisi için B2B platformunu oluşturan Avrupa'nın en büyük fuarı ALUMINIUM 2024'te yerini aldı. Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, fuarda 437 metrekarelik stant alanlarında, sektörlerine örnek oluşturan ürün ve teknolojileri ziyaretçilerle buluşturduklarını belirtti.Ali Kibar ile okul arkadaşı olan ve 1981'de grupta işe başlayan Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, "Assan Lojistik'te de Avrupa'da büyüyeceğiz" diye konuştu. Assan Liman'da kapasite artırımı çalışmalarının sürdüğünü belirten Kayabaşı, "Mevcutta 250 bin olan taşıma kapasitemizi 600 bin TEU'ya çıkartacağız" dedi.Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör de son dönemde özellikle sürdürülebilirlik odaklı yatırımlara hız verdiklerini kaydetti. "2025'te de hedefimiz sürdürülebilirlik odağımızda yatırımlarımıza devam etmek" ifadelerini kullanan Güngör, Assan Alüminyum'un Türkiye'de yüzde 100 iklim etiketli olarak International Finance Corporation'dan (IFC) aldığı 90 milyon dolarlık yeşil kredi desteğiyle sektöründe bir ilke imza attığını da hatırlattı.