Avrupa’nın kalbinde otomotiv diplomasisi: Bakan Bolat: Türkiye için tablo değişiyor

Avrupa Birliği'nin sanayi üretimini güçlendirmek amacıyla hazırladığı Sanayi Hızlandırma Yasası ve "Made in EU" yaklaşımı, Türkiye'nin Avrupa otomotiv endüstrisindeki geleceği açısından kritik bir müzakere başlığına dönüştü.
Türkiye, 30 yıllık Gümrük Birliği sayesinde oluşturulan ortak üretim ekosisteminin korunması ve elektrikli araçlar dahil yeni nesil otomotiv yatırımlarında Avrupa'nın dışında kalmamak için diplomatik girişimlerini yoğunlaştırdı.
Brüksel'de düzenlenen Türkiye- AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun üçüncü toplantısına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından değerlendirmelerde bulundu. Bolat, Türkiye'nin yalnızca Avrupa'ya otomobil ihraç eden bir ülke olmadığını, Avrupa otomotiv sanayisinin üretim, yatırım ve tedarik zincirlerine doğrudan entegre olduğunu vurguladı.
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AB'nin yeni sanayi politikasının ilk taslaklarında Türkiye'nin kapsam dışında bırakıldığını belirten Bolat, yürütülen diplomatik girişimlerle önemli mesafe alındığını söyledi. "İlk taslaklarda tamamen dışarıdaydık. Geldiğimiz nokta kötü değil, ümit verici" diyen Bolat, düzenlemenin henüz kesinleşmediğini, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyindeki müzakerelerin Türkiye açısından belirleyici olacağını kaydetti.
Türkiye'nin AB'nin yeni sanayi düzenlemesinde yer alması için yalnızca siyasi kanalları değil, Avrupa otomotiv endüstrisinin önde gelen şirketlerini de devreye aldıklarını açıklayan Bolat, Stellantis'in üst düzey yöneticileri ve Toyota Avrupa Başkanı ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi. Ford'un küresel ve Avrupa yönetimiyle de görüşeceklerini belirten Bolat, Türkiye'de üretim yapan uluslararası şirketlerin mevcut entegrasyonun korunması yönündeki desteğinin önemli olduğunu söyledi. AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic ise , Türk ve Avrupalı iş dünyası temsilcileriyle yaptıkları görüşmelerde Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna güçlü destek verildiğini, özellikle yeşil ve dijital dönüşümde iş birliğinin artırılmasının istendiğini bildirdi.