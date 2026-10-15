Avrupa’nın kalbinde otomotiv diplomasisi: Bakan Bolat: Türkiye için tablo değişiyor

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AB'nin yeni sanayi politikasının ilk taslaklarında Türkiye'nin kapsam dışında bırakıldığını belirten Bolat, yürütülen diplomatik girişimlerle önemli mesafe alındığını söyledi. "İlk taslaklarda tamamen dışarıdaydık. Geldiğimiz nokta kötü değil, ümit verici" diyen Bolat, düzenlemenin henüz kesinleşmediğini, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyindeki müzakerelerin Türkiye açısından belirleyici olacağını kaydetti.

Türkiye'nin AB'nin yeni sanayi düzenlemesinde yer alması için yalnızca siyasi kanalları değil, Avrupa otomotiv endüstrisinin önde gelen şirketlerini de devreye aldıklarını açıklayan Bolat, Stellantis'in üst düzey yöneticileri ve Toyota Avrupa Başkanı ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi. Ford'un küresel ve Avrupa yönetimiyle de görüşeceklerini belirten Bolat, Türkiye'de üretim yapan uluslararası şirketlerin mevcut entegrasyonun korunması yönündeki desteğinin önemli olduğunu söyledi. AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic ise , Türk ve Avrupalı iş dünyası temsilcileriyle yaptıkları görüşmelerde Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna güçlü destek verildiğini, özellikle yeşil ve dijital dönüşümde iş birliğinin artırılmasının istendiğini bildirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör