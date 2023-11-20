Avrupa’nın kalbine teknoloji üssü kurdu

14 farklı ülkede operasyonları olan Sabancı Holding, inovasyon yatırımlarına bir yenisini ekleyerek Almanya'da Sabancı Teknoloji Merkezi'ni hayata geçirdi. Topluluk şirketlerinden Çimsa ve Kordsa'ya ev sahipliği yapacak merkez, Münih Teknik Üniversitesi (TUM) yerleşkesi içerisinde yer alıyor. Avrupa'nın en iyi üniversiteleri arasında yer alan TUM ile yapılacak ortak Ar-Ge çalışmalarıyla birlikte, parlak fikirlerin ürünleştirilmesi ve ticarileşmesi sağlanacak. Sabancı Teknoloji Merkezi'nin açılışında konuşan Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, inovasyonu bir yatırım kalemi olarak değil şirket kültürü olarak kodladıklarının altını çizerek, "Bugüne kadar Türkiye'nin SA'nayicisi olarak adlandırılıyorduk şimdi Türkiye'nin yenilikçisi olmak için hep birlikte koşuyoruz. Dünyada farklı yenilik varsa onu sahiplenip hızlı bir şekilde Türkiye'nin kalkınmasına ve dünyanın bu hedeflere ulaşmasına katkı sağlamak istiyoruz. Bu merkezimiz aracılığıyla, üniversite-sanayi iş birliklerimizi Avrupa'ya taşıyoruz" dedi. Alper, sözlerine şöyle devam etti: "Çimsa ve Kordsa'nın Türkiye'deki fabrikalarında üretilecek bu ürünler, bu merkezdeki ekiplerimiz tarafından yine Avrupa pazarına sunulacak."Topluluğun inovasyon dahil yatırımlarına ara vermeden devam ettiğini söyleyen Alper, 2022 yılı 9 aylık döneminde 15 milyar TL olan yatırımlarını bu yılın aynı döneminde yüzde 124 artışla 33.3 milyar TL'ye çıkardıkları bilgisini verdi. CEO Alper, "Bir yandan tüm şirketlerimiz organik olarak büyüyorlar, bir yandan da satın alma fırsatlarını göz ardı etmiyorlar. İçeride ve dışarıda büyümeye devam ediyoruz" diye konuştu.MERKEZİNKordsa'nın küresel büyüme stratejisiyle uyumuna işaret eden Kordsa CEO'su İbrahim Özgür Yıldırım da "Dünyada her 3 uçak lastiğinden ikisini; her üç otomobil lastiğinden birini Kordsa olarak biz güçlendiriyoruz" dedi. Çimsa CEO'su Umut Zenar ise, "Bugün beyaz çimentodaki dünya lideri konumundayız. Ar-Ge ekiplerimizin geliştirdiği yenilikçi çözümlerimizi Münih üzerinden Avrupa pazarına sunacağız" değerlendirmesinde bulundu.YENİekonomi yönetimi tarafından uygulanan ekonomi politikalarının sadece kendilerinde değil yurtdışı yatırımcılar tarafında da güven oluşturduğunu söyleyen Alper, "Bu uzun bir yolculuk. Önümüzdeki senenin ikinci yarısında normalleşme olacağını görüyoruz. Tüm şirketlerimiz daha fazla yatırım ve ihracat yapma konusunda seferber durumdalar" dedi.