Avukatlık asgari ücret tarifesi belli oldu: Danışma bedeli ne kadar?

Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde 7 bin 500, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında 10 bin, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında ise 40 bin lira avukatlık ücreti alınacak.

Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi gibi ticari işlere ilişkin sözleşmelerde ise avukatlara 27 bin lira ödenecek.

Vergi komisyonlarında takip edilen işlerin asgari avukatlık ücreti 30 bin lira olarak belirlenirken, uluslararası yargı yerlerinde takip edilen duruşmasız işlerde 140 bin, duruşmalı işlerde ise 250 bin lira avukatlık ücreti alınacak.

Özel kişi ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli avukatlarının aylık ücretleri de en az 43 bin lira olacak.