Ay aracı TBMM’de sergilendi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçe görüşmeleri başladı

KOMİSYONA TOGG İLE GLEDİ

Kacır, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na makam aracı olarak kullandığı Togg T10F ile geldi.

Bakan Kacır'a, Bakan Yardımcıları Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan, Zekeriya Çoştu ve Muhammet Kasım Gönüllü de Togg marka araçlarla eşlik etti.

BÜTÇE SALONUNDA İKİ DİKKAT ÇEKEN PROTOTİP

Komisyonda bütçe görüşmeleri sürerken salonda, Türkiye'nin teknoloji ve sağlık alanındaki çalışmalarını temsil eden iki ürün sergilendi.

ASELSAN tarafından geliştirilen LIFELINE HLM cihazının motoru, kalp ve akciğer fonksiyonlarını devralarak hastanın yaşamının sürdürülmesine destek olan sistemin bir parçası olarak tanıtıldı. Cihazın, açık kalp cerrahisinin en kritik aşamalarında kullanıldığı belirtildi.

Salonda ayrıca Türkiye'nin ilk Ay aracının maketi de sergilendi.

BAKANLIĞIN VE BAĞLI KURUMLARIN BÜTÇELERİ GÖRÜŞÜLÜYOR

Komisyonun gündeminde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yanı sıra Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi ve Türkiye Uzay Ajansının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları bulunuyor.

Görüşmeler kapsamında GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının raporları da ele alınıyor.

Ayrıca kalkınma ajanslarının denetim raporları ile Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi Anonim Şirketi ve Türk Sınai Mülkiyet Değerleme Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketinin Sayıştay raporları görüşülüyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör