Ayazağa’da kentsel dönüşüm başlıyor! Bakan Kurum duyurdu: Yarısı Bizden ve TOKİ seçenekleri sunulacak

Sosyal medya hesabından bölgede yürütülecek dirençli şehir projesine ilişkin paylaşım yapan Bakan Kurum "Ayazağa'da selin ardından bölgeyi yerinde inceledik, vatandaşlarımızı dinledik. İlk işimiz, selin izlerini hızla silip hayatı bir an önce normale döndürmek. Bir yandan da aynı tabloyu bir daha yaşamamak için kalıcı adımları atacağız. Bunun için de bölgede dönüşümü vakit kaybetmeden başlatmak istiyoruz. Kentsel Dönüşüm Ofisimizi kuracak, talepleri tek tek alacağız. Dönüşümü isteyen vatandaşımızın yanında olacak, destek verecek, süreci birlikte yürüteceğiz. İstanbul için kentsel dönüşüm artık ertelenebilecek bir mesele değildir" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör