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Haberler Ekonomi Haberleri Ayazağa'da kentsel dönüşüm başlıyor! Bakan Kurum duyurdu: Yarısı Bizden ve TOKİ seçenekleri sunulacak
Giriş Tarihi: 17.10.2026 13:26 Son Güncelleme: 17.10.2026 13:35

Ayazağa'da kentsel dönüşüm başlıyor! Bakan Kurum duyurdu: Yarısı Bizden ve TOKİ seçenekleri sunulacak

İstanbul’da sel felaketinden etkilenen Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm için vatandaşlara Yarısı Bizden desteği ve TOKİ projesi olmak üzere iki seçenek sundu. Bakan Kurum, bölgede Kentsel Dönüşüm Ofisi kurularak sürecin başlatılacağını açıkladı.

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Ayazağa’da kentsel dönüşüm başlıyor! Bakan Kurum duyurdu: Yarısı Bizden ve TOKİ seçenekleri sunulacak
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İstanbul'da sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerden olan Sarıyer İlçesi'ne bağlı Ayazağa Mahallesi'nde incelemelerde bulunan ve mağdur vatandaşların talebini dinleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede dönüşüm için vatandaşlara Yarısı Bizden desteğiyle ya da TOKİ projesiyle dönüşümü içeren 2 seçenek sundu.

Sosyal medya hesabından bölgede yürütülecek dirençli şehir projesine ilişkin paylaşım yapan Bakan Kurum "Ayazağa'da selin ardından bölgeyi yerinde inceledik, vatandaşlarımızı dinledik. İlk işimiz, selin izlerini hızla silip hayatı bir an önce normale döndürmek. Bir yandan da aynı tabloyu bir daha yaşamamak için kalıcı adımları atacağız. Bunun için de bölgede dönüşümü vakit kaybetmeden başlatmak istiyoruz. Kentsel Dönüşüm Ofisimizi kuracak, talepleri tek tek alacağız. Dönüşümü isteyen vatandaşımızın yanında olacak, destek verecek, süreci birlikte yürüteceğiz. İstanbul için kentsel dönüşüm artık ertelenebilecek bir mesele değildir" ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#İSTANBUL #SARIYER #MURAT KURUM #KENTSEL DÖNÜŞÜM #TOKİ

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Ayazağa'da kentsel dönüşüm başlıyor! Bakan Kurum duyurdu: Yarısı Bizden ve TOKİ seçenekleri sunulacak
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