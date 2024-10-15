Aydın-Denizli Otoyolu trafiğe açılıyor

5,3 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Bakan Uraloğlu, otoyolun ekonomik ve çevresel faydalarına da değinerek, "Aydın-Denizli Otoyolu ile zamandan 4,5 milyar lira, akaryakıttan ise 800 milyon lira tasarruf edeceğiz. Yıllık 5,3 milyar liralık tasarruf sağlanacak. Ayrıca yıllık karbon emisyonunu 61 bin ton azaltarak çevreye de önemli bir katkı sunacağız." dedi.

TURİZM MERKEZLERİNE ULAŞIM KOLAYLAŞACAK

Otoyolun hizmete girmesiyle Denizli'den İzmir Limanı'na sanayi ve tarım ürünlerinin daha hızlı taşınacağını belirten Uraloğlu, "Pamukkale, Efes, Didim ve Kuşadası gibi turizm merkezlerine ulaşım kolaylaşacak. Böylece bölgenin turizm potansiyeli daha da artacak." dedi.