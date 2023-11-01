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Giriş Tarihi: 1.11.2023 10:57

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 80 km'si trafiğe açılıyor

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 80 kilometrelik bölümü cuma günü saat 08.00'dan sonra trafiğe açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yap-işlet-devret modeliyle yürütülen projenin tamamlanan bölümünün hizmete alınmasına onay verdi.

AA
Aydın-Denizli Otoyolu’nun 80 km’si trafiğe açılıyor

Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yap-işlet-devret modeliyle yürütülen proje kapsamında Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanan bölümünün hizmete alınmasına onay verdi.

Bu kapsamda, otoyolun 60-140. kilometreleri 3 Kasım Cuma günü saat 08.00'den itibaren trafiğe açılacak. Köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonu gibi belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkışlar yasak olacak. "Erişime kontrollü kara yolu" olarak trafiğe açılacak bu kesime, yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletlerin girmesi yasak kapsamında tutuldu.

Söz konusu bölgede mecburi asgari hız 40, azami hız da 140 kilometre/saat olarak belirlendi.

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Aydın-Denizli Otoyolu'nun 80 km'si trafiğe açılıyor
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