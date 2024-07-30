Aydınlı’nın 12 şirketi Hazine’ye devredildi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Mustafa Şevki ve Ömer Faruk Kavurmacı hakkında terör örgütü üyeliğinden verilen cezalar ile ailenin yönettiği Aydınlı Grup içerisindeki 12 şirket hakkında kararını verdi. Şirketin silahlı terör örgütünün Türkiye içerisinde ve yurt dışında en önemli finans kaynaklarından biri haline geldiği, örgütün amaç ve faaliyetleri doğrultusunda hareket ettiği, bu yönde odak haline geldiği, terör örgütlerinin devamlılığını sağlamaya yönelik finansal destek çabalarının bulunduğu ve örgütün kontrolüne girdiğinin anlaşıldığı belirtildi. Bu nedenle Aydınlı Grup'taki 12 şirketin bütün olarak müsaderesinin yasal olarak mümkün ve gerekli olduğu vurgulanarak tüm şirketlerin Hazine'ye devredilmesine karar verildi. FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ömer Faruk Kavurmacı "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay, babası Mustafa Şevki Kavurmacı ise 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mustafa Şevki Kavurmacı, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesinin ardından 20 Kasım 2022'de hayatını kaybetmişti. Baba ve oğul Kavurmacı'ların Aydınlı Grup şirketlerindeki ortaklık paylarına el konulurken, Aydınlı Grup bünyesindeki 12 şirketteki açıklanamayan paralar da müsadere edilmişti. İstinaf mahkemesinin cezaları onamasının ardından temyiz edilen dosya Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne geldi. Şirketlerde örgüte yapılan yardımların nakdi, ayni, doğrudan ve dolaylı bağışlar olmak üzere kategorize edildiği, yapılan yardım ve bağışların "bağış, burs, zekat, hayır, kurban" gibi açıklamalarla yapıldığı, işlemlerin farklı yöntemlerle gerçekleştirildiği, bu yöntemlerin şirketin ortaklar hesabının kullanılması, şirkette çalışan personellerin kullanılması, şirketin mal ve hizmet tedarik ettiği şirketlerden veya üçüncü kişilerden toplandığı belirtilerek bağış ve yardımların Bank Asya'da açılan bir hesaba yönlendirildiği belirtildi. Yaklaşık 2.5 milyon adet Bank Asya hissesi olan Aydınlı Hazır Giyim San. ve Tic. A.Ş'nin A grubu hisse senetlerinin, imtiyazlı hisse senetleri olduğu, Mustafa Şevki Kavurmacı'nın 1997-2009 yılları arasında Bank Asya'da yönetim ve denetleme kurulu üyeliği yaptığı ve Bank Asya'da hesap açan ilk kişilerden olup hesap numarasının 7 olduğu kaydedildi.Kararda dikkat çeken bilgilere de rastlandı. Dosyası ayrılan şirketin CEO'su firari Ahmet Sait Kavurmacı tarafından, örgüt elebaşı Fethullah Gülen'e "Fatih Şahin" kod adıyla özel kıyafet dikimi için 13 Şubat 2013'te şirket çalışanına e-posta ile talimat verildiği, e-postanın da mailserver kayıtlarından silindiği belirtildi. Defalarca yapılan özel dikim hizmetinin 17/25 Aralık'tan sonra da 23 Haziran 2014'e kadar devam ettiği kaydedildi. Özel dikim ürünlerin o dönem Samanyolu TV Genel Koordinatörü olan firari Hidayet Karaca aracılığıyla teslim edildiği belirlendi. Aydınlı Grup şirketlerinin suç tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanı olan sanık Ömer Faruk Kavurmacı hakkında verilen terör örgütü üyeliği cezası ise eksik inceleme gerekçesiyle bozuldu.Hazır giyim perakendesinin en büyük oyuncularından biri olan Aydınlı Grup, 306'sı yurtdışı olmak üzere toplam 690 mağaza ve 7.500'ü aşkın çalışanı ile sadece Türkiye'nin değil, yakın coğrafyanın da en büyük hazır giyim perakendecilerinden biri konumunda bulunuyor. U.S. Polo Assn. ile 44 ülkede, Pierre Cardin ile 10 ülkede, Cacharel ile 7 ülkede operasyonu bulunan Aydınlı Grup, toplamda ise 66 ülkede lisans hakkına sahip bulunuyor.