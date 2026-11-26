Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Diyarbakır 4. İdare Mahkemesi, yargılamasına baktığı "nöbet ücretinin ödenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddi" kapsamındaki bir davada, ilgili yasal düzenlemeyi içeren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 33. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere" ifadesinin iptali için AYM'ye başvurdu.

Başvuruda, sağlık personelinin normal çalışma saatleri dışında tutacağı nöbetler için ücret ödenmesinin, nöbetin kesintisiz olarak en az 6 saat sürmesi şartına bağlandığı, bu sürenin altında tutulan nöbetler için ücret ödenmesinin mümkün olmadığı, bunun Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürüldü.

Yüksek Mahkeme, incelemesi sonucu ilgili kanunda yer alan "nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere" ibaresini oy birliğiyle iptal etti.

KARARIN GEREKÇESİNDEN

AYM'nin kararında, sağlık kuruluşlarında normal, acil veya branş nöbeti kapsamında yürütülen çalışmanın her bir saati için ücret ödenebilmesinin, anılan nöbetlerin kesintisiz olarak 6 saat veya üzerinde sürmesi şartına bağlandığı belirtildi.

Bu kapsamda nöbet süresinin kesintisiz 6 saati bulmadığı durumlarda sağlık personeline herhangi bir ücret ödenmediği aktarılan kararda, "Nöbetlere ilişkin çalışma süresinin her defasında 6 saatten az olması durumunda ilgili ayda tutulan nöbetlerin hiçbiri için ücret ödenmemesi de söz konusu olabilecektir." tespitine yer verildi.

Bunun, yerine getirilmesi zorunlu nöbetlerin ilgili personele yüklediği külfete karşılık olarak herhangi bir telafi imkanı da öngörmediği belirtilen kararda, "Bu haliyle kuralın Anayasa'nın 18. maddesinin gereklerini karşılamadığı ve sağlık çalışanlarına orantısız bir külfet yüklediği anlaşılmaktadır. Bu itibarla kural yönünden Anayasa Mahkemesinin yukarıda anılan kararlarından ayrılmayı gerektirir bir husus bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa'nın 18. maddesine aykırıdır. İptali gerekir." ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör