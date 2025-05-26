AYM'den "3600 ek gösterge" kararı: Atanma tarihiyle ilgili şart iptal edildi

Anayasa Mahkemesi'nden (AYM), milyonlarca memuru ilgilendiren karar geldi. Genel idare hizmetleri sınıfındaki memurların 3600 ek göstergeden yararlanabilmesi için "15 Ocak 2023'ten önce atanmış olma" şartı getiren düzenleme, Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edildi. İptal hükmü, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

İPTAL KARARI VERDİ

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Ankara 18. İdare Mahkemesi, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davada, düzenlemenin yer aldığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 2022'de 7417 sayılı Kanunun 5. maddesiyle eklenen geçici 47. maddenin birinci fıkrasında yer alan "bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Başvuruda, söz konusu düzenlemeyle, aynı mevzuat kapsamında 15 Ocak 2023 öncesi ile sonrası atanan kişilere ek göstergeden faydalandırılmada farklı muamele uygulandığı, bunun "makul ve haklı bir sebebe dayanmadığı" ifade edildi. AYM, anılan düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu tespit ederek, iptaline karar verdi. İptal hükmünün 6 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

NESNEL VE MAKUL BİR TEMELİ YOK

AYM'nin kararında, 657 sayılı Kanun'da bazı devlet memurlarının ek göstergeden yararlanmasının düzenlendiği, düzenlemenin 15 Ocak 2023'ten önce atanmış olanlarla sınırlı tutulduğu ifade edildi.

Ek göstergelerden yararlanma imkanının sadece 15 Ocak 2023'ten önce atanmışlara tanınmasının, bu tarih ve sonrasında atanlar yönünden farklı muamele teşkil ettiğine işaret edilen kararda, "farklı muamelede bulunulmasının nesnel ve makul bir temelinin bulunmadığı" bildirildi.

Yüksek Mahkemenin kararında, mesleğe başlama tarihleri nedeniyle uygulanan farklı muamelenin "mülkiyet hakkı bağlamında eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu" vurgulanarak, belirtilen düzenlemenin iptaline karar verildiği aktarıldı.