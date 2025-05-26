AYM’den 3600 ek gösterge müjdesi

Anayasa Mahkemesi (AYM), kamu görevlilerini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge uygulamasına ilişkin önemli bir karara imza attı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu kararla, "15 Ocak 2023 tarihinden önce atanmış olma" şartını getiren yasa hükmü oy birliğiyle iptal edildi. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, daha önce bu şart nedeniyle ek göstergeden yararlanamayan Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (GİH) kapsamındaki memurlar için maaşlarda iyileştirme yapılması gündeme gelecek. Bu kararın yaklaşık 200 bin memuru etkilemesi bekleniyor.

EŞİTLİĞE AYKIRI

Bir GİH sınıfı memurunun açtığı dava sonucunda dosya, Ankara 18. İdare Mahkemesi aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme, 7417 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na eklenen geçici 47. maddedeki "bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce..." ifadesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istedi. AYM, yaptığı inceleme sonucunda söz konusu düzenlemeyi oy birliğiyle iptal etti.

HUKUKİ TEMELİ YOK

Kararda, aynı statüde yer alan memurların yalnızca farklı tarihlerde atandıkları gerekçesiyle farklı haklara sahip olmasının, hukuki ve makul bir temele dayanmadığı vurgulandı. Böylece mahkeme, düzenlemenin eşitlik ilkesini ve mülkiyet hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Söz konusu düzenleme, vergi uzmanları, sosyal güvenlik denetmenleri, il istihdam uzmanları, gümrük denetmenleri, gelir uzmanları, içişleri uzmanları, defterdarlık uzmanları gibi çok sayıda kamu personelini yakından ilgilendiriyor.

MAAŞ VE İKRAMİYE ARTACAK

İptal kararı, Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre sonunda 15 Ocak 2023 sonrası atanan, ancak diğer nitelikleri taşıyan memurlar da 3600 ek gösterge kapsamına alınacak. Bu değişiklik, ilgili personelin maaşlarında ve emekli ikramiyelerinde artış anlamına gelecek.





FARUK ERDEM/SABAH YAZARI İKRAMİYE VE EMEKLİ AYLIKLARI % 30 YÜKSELİR

KAMU kurumlarının yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfını teşkil eder. Bu il özel idaresi müdüründen itfaiye memuruna, gardiyandan yüksek mahkeme memuruna, şube müdüründen, YÖK Genel Sekreter'ine, uzmanlardan teftiş görevlilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu karar uygulandığında 15 Ocak 2023 sonrasında kamuya atanan Genel İdare Hizmetleri Sınıfı tüm memurlar da 3600 ek gösterge artışından yararlanacak. Ek gösterge artışı kamu çalışanlarının maaş, ikramiye ve emekli aylıklarını belirleyen en önemli çarpanlardan birisi. Ek gösterge arttıkça kamu çalışanların maaş ve ikramiye ile emekli aylıkları da yükseliyor. 3600 ek gösterge artışı özellikle emekli ikramiye ve emekli aylıklarında yüzde 30'a yakın artışa yol açacak. Mevcut maaşlarda bu oranda bir artış olmayacak. Fakat memurlara 15 Ocak 2023 sonrası için toplu ödeme yapılması da gerekebilecek.