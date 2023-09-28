AYM’den ek MTV’ye yeşil ışık

Anayasa Mahkemesi (AYM), 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptali istemini oy birliğiyle reddetti. Kararının gerekçesinde, 6 Şubat depremlerinin yol açtığı ekonomik kayıpların büyüklüğünün esas alındığı belirtildi. Ek MTV'nin, ağustos ve kasım aylarında iki eşit taksitte ödenmesine yönelik düzenleme yapılmıştı. Buna göre 22 Eylül itibarıyla ilk taksit döneminde 9 milyon 919 bin 966 taşıt için 13 milyar 157 milyon 597 bin 71 lira ek MTV ödendi. Böylece ilk taksit dönemi itibarıyla beklenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşmiş oldu. İkinci taksiti kasımda ödenecek ek MTV'den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.