Türk Telekom'un kurumsal sosyal sorumluluk projesi Günışığı kapsamında az gören çocukların eğitimi için geliştirilen TahtApp uygulaması, az gören çocuklara ışık oldu. Uygulama sayesinde Günışığı çocukları, öğretmenin tahtaya yazdığı bilgileri, önlerindeki tabletten anında görebiliyor. Bugüne kadar 14 ilde 50 okula kurulan uygulamanın her yıl sayısı artıyor. Günışığı projesi çocuklarından 5. sınıf öğrencisi Eyüp Kaan Ekinci de TahtApp uygulaması ile tamamladığı eğitim-öğretim yılı sonrasında karnesini ve takdir belgesini Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'dan aldı. Eyüp Kaan'ın karne heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Önal, "Türk Telekom olarak, geleceği iyileştiren teknoloji yaklaşımımızla Türkiye'ye değer katmaya devam edeceğiz" dedi. Türk Telekom, teknolojinin sunduğu imkânları eğitime entegre ederek fırsat eşitliğini kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile yaygınlaştırıyor.Karnesini Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'dan alan Eyüp Kaan Ekici duygularını şöyle ifade etti: "Bu proje benim okul hayatımda büyük bir fark yarattı. Arkadaşlarımla eş zamanlı dersleri takip etme olanağım oluyor. Bu proje ile başarım da katlandı. Bize bu imkânı sağlayan Türk Telekom'a çok teşekkür ediyorum."