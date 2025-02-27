Azerbaycan ile doğalgazda yeni dönem Türkmen gazı için önemli adım

TBMM Genel Kurulu, Türkiye ile Azerbaycan arasında doğalgaz alanında yapılacak işbirliği ile ilgili son derece kritik bir anlaşmayı onayladı. Anlaşma Dışişleri Komisyonu'nda görüşülürken Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, düzenlemenin içeriğine ilişkin şu bilgileri vermişti: "Azerbaycan tarafından üretilecek ilave kapasite doğal gazın yüzde 40'ının ülkemize sürekli tedariki, BOTAŞ'ın Türkmenistan'dan alacağı gazın Azerbaycan tarafından 2026 sonuna kadar transit geçişinin sağlanması, Iğdır-Nahçıvan Boru Hattı vasıtasıyla Nahçıvan'a doğal gaz tedariki, TANAP'ın kapasitesinin artırılması, BOTAŞ'ın Bakü- Tiflis-Erzurum üzerinden aldığı gaza ilişkin sözleşmesinin 2030'a kadar uzatılması konularında iki ülkenin ortaya koyduğu iradeyi kayıt altına almıştır. Azerbaycan ile enerji alanındaki yakın iş birliğimiz ülkemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlamasının yanında, ülkemizin bölge ülkelerinin enerji güvenliğindeki kilit rolünü güçlendirmiştir."