BAE ile ekonomide stratejik ortaklık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl temmuz ayında gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti vesilesiyle kurulan 'Türkiye- BAE Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi' (JETCO) mekanizmasının 1. Dönem toplantısı İstanbul'da düzenlendi. JETCO 1. Dönem toplantısı kapsamında ikili ticaret, yatırım, müteahhitlik, gümrük ve üçüncü ülkelerde iş birliği konuları masaya yatırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Ahmed al Zeyoudi toplantı kapsamında yapılacak ticari işbirliklerine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı. BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Ahmed al Zeyoudi, "BAE, bizim rehberliğimizde Türkiye'yi ekonomik, ticari ve yatırım olarak son derece önemli bir partner olarak görüyor" dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise, iki ülke arasında 9 ayda 14 milyar dolar seviyesini aşan ticaret hacminin, kısa sürede 25 milyar dolara ulaşacağını kaydetti.Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından organize edilen Türkiye-BAE İş Forumu'nda da açıklamalarda bulunan Bolat, BAE'nin Türkiye'de 7.8 milyar dolarlık ortaklık ve yatırıma imza attığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Finanstan lojistik ve e-ticarete varıncaya kadar birçok sektör ortaklıklarına girişmiş vaziyetteler. Bunun yanında bizim firmalarımız da BAE'de 350 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirdi. Müteahhitlik sektörümüz 141 proje tamamladı, yaklaşık 13 milyar dolarlık bir iş hacmi gerçekleştirdi. Her iki ülkede de karşılıklı yatırım fırsatları var." DEİK Başkanı Nail Olpak da, iki ülke arasındaki ticaret hacminin olabildiğince dengeli bir şekilde artması gerektiğini ifade etti.Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin değerlendirmede de bulunan Bakan Bolat, "Basra bölgesinden başlayarak Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine uzanacak kara ve demir yolu taşımacılığı ile Basra Körfezi'nden normalde 1 ayda Avrupa'ya ulaştırılan yüklerin 4 günde Avrupa Birliği'ne ulaştırabilecek büyük lojistik zinciri olan Kalkınma Yolu Projesi'nde de BAE, Türkiye, Irak, Katar ve kabul ederse Suudi Arabistan ile iş birliği yapmak ve bu projeyi mümkün olan en kısa zamanda bitirme kararlılığındayız" ifadelerini kullandı.