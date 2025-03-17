Bahis operasyonunda 4 gizli tanık

Küresel bahis baronlarının milyarlarca liralık kara paralarını Bankpozitif ve Payfix ödeme sistemi üzerinden komisyon karşılığı akladığı ileri sürülen liderliğini E. K'nın yaptığı bahis çetesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Soruşturmanın 2024 yılında "Ladin", "Siyam" "Ihlamur" ve "Cesur" kod adlı gizli tanıkların itiraflarıyla başladığı belirlenirken, Pay Fix Elektronik Para A.Ş.'nin, asıl sahibinin Şubat 2022'de Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı'ya ait olduğu iddia edildi. SABAH, aralarında bir dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı MESB Başkanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi'nde Plan Yönetim Destek Şube Müdürlüğü yapan, Coin Madeni isimli şirketin sahibi emekli Albay Y. F'in yanı sıra oyuncu Meltem Beydilli'nin de bulunduğu milyarlarca liralık bahis çarkının detaylarına ulaştı.

İNCELENDİ

Soruşturma, Bank Pozitif ve Flash TV'nin sahibi E. K ofisinde ele geçirilen İmaj- Export verilenin bulunduğu 2 TB kapasiteli hard diski incelemesiyle başladı. Hard disk üzerinden elde edilen bilgilerde şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, Payfix üzerinden yasadışı bahis sitelerinin paraların aktarıldığı, bu iş içinde Fixturka isimli paralel bir yazılım ekranı/ linki oluşturulduğu belirlendi. Buradan yapılan işlemin ise Payfix tabanında yer alan müşteriye ait cep telefonuna SMS olarak doğrulama kodu iletildiği ve bu kodun da girilmesi suretiyle gerçekleşen para çekme işleminin Payfix müşteri hesabından yapılan kontrolde para yatıran kişinin tanımadığı/ bilmediği anlaşıldı. Yine bir başka Payfix müşteri hesabına para transferi olarak göründüğü, bu şekilde belirlenen Payfix müşteri hesaplarında biriken paranın/bakiyenin de ya kripto varlık aracılığıyla ya da bahis sitesinin hesabına gönderilerek maskeleme yöntemiyle yasadışı bahis finansı için aracılık edildiği tespit edildi.

İTİRAFÇI OLDU

Soruşturmayı derinleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, "Ladin", "Siyam" "Ihlamur" ve "Cesur" kod adlı gizli tanıkların bilgilerine başvurdu. Cesur verdiği bilgilerde, "Şirketin sahibi olarak H. K. gözükmesine rağmen şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve asıl sahibi E. K'dır" dedi. Gizli tanık C'nin verdiği bilgileri doğrulayan "Ihlamur" kod adlı gizli tanık Pay Fix Elektronik Para A.Ş.'nin, Şubat 2022'de Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı'ya ait olduğunu bildiğini söyledi.

İDDİALARI YALANLADI

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen E. K. ise Capital Türk Holding A.Ş., Express Holiday, Fix 360, Bank Pozitif, Babilon Town gibi şirketlerin sahibi olduğunu söyleyerek Halil Falyalı ile bir ilgisinin olmadığını savundu.

MAL VARLIĞIMIZ AİLEDEN

Pay Fix Elektronik Para A.Ş.'nin evrak üzerindeki sahibi olarak görünen kardeşi H. K. ise, hangi şirkette ortaklığının olduğunu bilmediğini söyledi. Kork, yasadışı bahis paraları ile ilgilerinin olmadığını öne sürerek "Bizim mal varlığımız aileden gelen bir mal varlığıdır" dedi.

EMEKLİ ALBAY SİSTEMDEN PARA ÇALMIŞ

Siyam isimli gizli tanık ise bir dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı MESB Başkanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi'nde Plan Yönetim Destek Şube Müdürlüğü yapan, Coin Madeni isimli şirketin sahibi emekli Albay Y. F'nin K. ile birlikte hareket ettiğini, daha sonra sistemden para çaldığını ve şirketten ayrıldığını belirtti.



21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yasadışı Bahis Operasyonu'nda aralanda Flash TV ve Pozitifbank'ın sahibi E K'nın olduğu 31 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerden E. K.nın da aralarında bulunduğu 21'i tutuklanırken, 10 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.