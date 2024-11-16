Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 12 bin polis memuru alınacak!
Giriş Tarihi: 16.11.2024 13:49 Son Güncelleme: 16.11.2024 14:00

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 12 bin polis memuru alınacak!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 12 bin polis memuru alımı yapılacağını açıkladı. Yerlikaya, "İnşallah yüreği vatan aşkıyla çarpan gençlerimiz, ay yıldızlı üniformalarıyla, ülkemizin huzur ve güvenliğinin tesisinde birer nefer olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 12 bin polis memuru alınacak!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada milyonları sevindiren haberi verdi. 12 bin polis memuru alımının gerçekleştirileceğini duyurdu. Yerlikaya, "Muğla Huzur Toplantımızda 179 yıllık bir çınar olan Emniyet teşkilatımızın, şanlı üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize müjde verdik. 32. Dönem POMEM İlanı kapsamında, 12 bin polis memuru alımı gerçekleştireceğiz" dedi.

DETAYLARI AÇIKLADI

Bakan Yerlikaya alımlara ilişki detayları da açıklayarak lisans ve önlisans mezunu kaç personelin alınacağını da anlattı. Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

Lisans mezunlarından 8 bin 160'ı erkek, 1.440'u kadın olmak üzere 9 bin 600

Lisans mezunlarından 8 bin 160'ı erkek, 1.440'u kadın olmak üzere 9 bin 600;

Önlisans mezunlarından 2.040'ı erkek,
360'ı kadın olmak üzere 2 bin 400…

Yani toplamda 12 bin polis memurumuz
Emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak.

Şimdiden; polis adaylarımıza başarılar diliyorum.

İnşallah yüreği vatan aşkıyla çarpan gençlerimiz, ay yıldızlı üniformalarıyla, ülkemizin huzur ve güvenliğinin tesisinde birer nefer olacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 12 bin polis memuru alınacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA