Bakan Bak’tan GSB yurtları hakkında açıklama

"11 MİLYON ÇOCUĞUMUZA YÜZME ÖĞRETTİK"

Bak, yaptıkları 700'ün üzerinde yarı olimpik ve olimpik yüzme havuzlarıyla gençleri sporla tanıştırdıklarını anlattı.

Türkiye genelinde yaklaşık 200 yüzme havuzunun yapımının devam ettiğini belirten Bak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1000 yüzme havuzu inşa edilmiş. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında yaklaşık 11 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik. Onları okullarından alıyoruz, yüzme havuzlarına götürüp yüzme öğretiyoruz. Yine yaz spor okullarımıza da ailelerden çok büyük teveccüh var.

Kış spor okullarında da yüzme ve diğer branşlardaki faaliyetlerle milletimizin ve gençlerimizin hizmetindeyiz. Avrupa'da en büyük modern tesislere sahip olan bir ülkeyiz. Biliyorsunuz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Türkiye'yle İtalya beraber organize edecek."

"GENÇLERİMİZİ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN SPORLA UZAKLAŞTIRIYORUZ"

Edirne'nin spor şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Bak, Meriç Nehri'ne yapılan kürek parkurunda geçen hafta Avrupa Şampiyonası'nın düzenlendiğini, bu hafta sonu da Balkan Kürek Şampiyonası'nın yapıldığını söyledi.

Edirne'de özellikle dezavantajlı vatandaşların yaşadığı bölgelere yapılan yatırımlarla çocukları sporla buluşturduklarını vurgulayan Bak,"Çocuklarımızı sporla buluşturduk, turnuvalar gerçekleştirdik. Sonuç olarak suç oranları azaldı. O yüzden sporun iyileştirici gücünü kullanmaya devam edeceğiz. Bağımlılıkla mücadelede konusunda çok büyük mücadele yapıyoruz. Yine gençlerimizi kötü alışkanlıklardan sporla uzaklaştırıyoruz. Bu noktada kulüplerimize çok büyük işler düşüyor. Onlarla beraber çalışmaya ve onları desteklemeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Edirne'nin stadyum projesinin de hazırlandığını ifade eden Bak, en kısa sürede yeni stadyumun yapılacağını belirtti.

Çok güzel bir stat projesi hazırladıklarını aktaran Bak, "Yaşayan bir stat projesi hazırladık. İnşallah içerisinde spor salonlarıyla tesisleriyle sadece 15 günde bir maç oynanan değil her zaman aktif olan bir tesis olacak. İnşallah kısa sürede başlayacağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin her türlü problemi çözdüğünü anlatan Bak, milletin sesi olan böyle bir liderle çalışmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Bak ayrıca AK Parti'ye katılım sağlayan yeni üyelerin rozetlerin de taktı.

Programa, AK Parti Edine Milletvekili Fatma Aksal, İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, Kocaeli milletvekilleri Sami Çakır ve Veysal Tipioğlu, Tekirdağ milletvekilleri Çiğdem Koncagül ve Mestan Özcan, Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Sibel Betül Birer ile AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve partililer katıldı.