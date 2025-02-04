Bakan Bayrakta: 3 milyar dolarlık gaz ithalatının önüne geçilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının düzenlediği YEKA GES-2024 yarışmaları sonrasında önemli açıklamalarda bulunarak "Bugün yaptığımız ihaleyle yılda 300 milyon metreküp doğal gaz ithalatını önlemiş oluyoruz. Bu, yılda 150 milyon doları ifade eder. 20 yıllık alım süresini düşündüğümüzde de bu yaklaşık 3 milyar doların üzerinde bir doğal gaz ithalatını önlediğimiz anlamına gelmektedir." dedi.

6 YARIŞMA 126 BİN DOLAR BEDELLE İHALELER GERÇEKLEŞTİ

Konya, Karaman, Malatya, Van, Antalya ve Kütahya'da toplam 800 megavatlık 6 projenin yarışmalarının gerçekleştirildiğini ifade eden Bayraktar, geçen hafta rüzgar ihalelerinde olduğu gibi güneş ihalelerine de yoğun bir ilgi geldiğini kaydetti.

Bayraktar, 6 projeye şirketlerden toplam 146 teklif geldiğini ve başvuru yapan şirketler arasında yabancı firmaların da olduğunu vurgulayarak, "Bu 800 megavatlık güneş yatırımımız yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yatırım. Yılda 1,5 milyar kilovatsaat elektrik üreteceğimiz yani 600 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağımız bir yarışma süreci oldu. 6 yarışmada ortalama megavat başına 126 bin dolar bedelle ihaleler gerçekleşmiş oldu. En düşüğü 67 bin dolardan başlayarak en yükseği de Van'da 60 megavatlık projeye 270 bin dolar megavat başına katılım bedeliyle ihale en yüksek teklif verenlere kalmış oldu." diye konuştu.

Yarışmalar kapsamında fiyatın kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Bayraktar, "Yani bizim elektrik alım garantimiz 3,25 sent/dolar. Bugünkü piyasa fiyatlarıyla baktığımızda bunun yaklaşık yarısından da daha düşük bir fiyat olarak gerçekleşmiş oldu. Bütün bu süreçlerin bize ülkemizin hem yenilenebilir enerji potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu göstermesi açısından, bir taraftan da ülkemizin yenilenebilir enerji sektörüne genel olarak enerji sektörünüze ve ekonomimize olan güveni göstermesi sayesinde fevkalade değerli olduğunu düşünüyorum." dedi.

300 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ İTHALATI ÖNLENMİŞ OLDU

Bayraktar, geçen hafta yapılan YEKA RES-2024 ve bugün gerçekleşen YEKA GES-2024 yarışmalarıyla toplam 2 bin megavatlık kapasite tahsisinin yapıldığını dile getirerek, bu yılın ihalelerinin de kasım-aralık aylarında en az 2 bin megavat olarak yapılacağının bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin 33 bin megavatlık elektrik kurulu güç kapasitesini, 2035'te 120 bin megavata çıkarmak için çalışmalara yoğun şekilde devam edileceğini belirten Bayraktar, "Bugün yaptığımız ihaleyle yılda 300 milyon metreküp doğal gaz ithalatını önlemiş oluyoruz. Bu, yılda 150 milyon doları ifade eder. 20 yıllık alım süresini düşündüğümüzde de bu yaklaşık 3 milyar doların üzerinde bir doğal gaz ithalatını önlediğimiz anlamına gelmektedir." diye konuştu.

Bayraktar, yapılan yatırımların hızlı şekilde hayata geçmesi için bir reform paketi üzerinde çalıştıklarını anımsatarak, bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki çalışma grubunun bu konuya ilişkin son toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakanlık verilerine göre, YEKA RES-2024 yarışmaları sonucunda yaklaşık 500 milyon dolarlık yatırım gerçekleşecek. Böylece bu projelerle 1 milyon ton karbon salımı azaltılacak. Ayrıca, güneş panellerinde asgari yüzde 75, DC kablo ve taşıyıcı yapıda yüzde 51 yerlilik koşulu aranacak ve yerli invertöre teşvik uygulanacak.