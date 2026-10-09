Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gazda kritik eşik! Türkiye’de 73 bin kişiye erişim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 2026 Ağustos itibarıyla Türkiye'nin doğal gaz iletim hattı uzunluğu 21 bin 30 kilometre, dağıtım hattı uzunluğu da 236 bin 492 kilometre oldu. Toplam doğal gaz iletim ve dağıtım şebekesi 257 bin 522 kilometreye ulaştı. Doğal gaz şebekesinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasıyla birlikte erişim imkanı sunulan nüfus önemli ölçüde arttı. 2026 Ekim verilerine göre 73 milyon kişinin doğal gaza erişimi sağlanırken doğal gaza ulaşabilen nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 85'e ulaştı. Yükseliş, abone sayılarına da yansıdı. 2026 Temmuz itibarıyla konutlardaki doğal gaz abone sayısı 22 milyon 329 bin 878, toplam doğal gaz abone sayısı ise 23 milyon 183 bin 623 olarak kayıtlara geçti.