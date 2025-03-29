Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Bayraktar açıkladı: Koca Yusuf Sondaj Kulesi ile yerli üretim artıyor, dışa bağımlılık azalıyor
Giriş Tarihi: 29.3.2025 12:31

Bakan Bayraktar açıkladı: Koca Yusuf Sondaj Kulesi ile yerli üretim artıyor, dışa bağımlılık azalıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yalnızca enerjide değil, teknolojide de tam bağımsızlık zamanı. Adı gibi yerli ve güçlü Koca Yusuf Sondaj Kulesi ile yerli üretim artıyor, dışa bağımlılık azalıyor" dedi.

İHA
Bakan Bayraktar açıkladı: Koca Yusuf Sondaj Kulesi ile yerli üretim artıyor, dışa bağımlılık azalıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından Koca Yusuf Sondaj Kulesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enerji kaynaklarında dışa bağımlılığın azaldığına dikkati çeken Bayraktar, "Yalnızca enerjide değil, teknolojide de tam bağımsızlık zamanı. Adı gibi yerli ve güçlü Koca Yusuf Sondaj Kulesi ile yerli üretim artıyor, dışa bağımlılık azalıyor. Tasarımı da, üretimi de Türk mühendislerinin imzasını taşıyan Koca Yusuf, Milli Enerji ile Tam Bağımsız Türkiye için her gün yeni umutlar ekiyor, yeni hedefler ekliyor" açıklamasında bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Bayraktar açıkladı: Koca Yusuf Sondaj Kulesi ile yerli üretim artıyor, dışa bağımlılık azalıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz