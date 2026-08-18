Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye 3 kıtada enerji gücünü artırıyor! Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefi...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji hedeflerine işaret ederek "Attığımız her uluslararası adım, Türkiye'yi yatırım yapan, teknolojisini ihraç eden ve küresel enerji denkleminde söz sahibi olan bir güce dönüştürüyor. 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' için durmadan çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye; Kerkük'ten Somali'ye, Libya'dan Umman'a, Azerbaycan'dan Macaristan'a kadar üç kıtada kurduğu güçlü ortaklıklarla küresel enerji piyasasının aktif bir oyuncusu haline geliyor. Kerkük'te dev ortaklığımız, Somali'de Çağrı Bey ile yürüttüğümüz derin deniz sondajımız ve yakında Pakistan'a sismik veri toplamak üzere uğurlayacağımız Oruç Reis gemimiz bu sınırları aşan vizyonumuzun en önemli parçalarıdır. Attığımız her uluslararası adım, Türkiye'yi yatırım yapan, teknolojisini ihraç eden ve küresel enerji denkleminde söz sahibi olan bir güce dönüştürüyor. 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' için durmadan çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör