Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye enerjide yeni döneme giriyor! Milli Enerji 2040 vizyonu açıklanacak

'1 MİLYON VARİL HEDEFİNE BİZ ULAŞMAK İSTİYORUZ'

Bakan Alparslan Bayraktar, "Türkiye Petrollerini biz, Türkiye'de güçlü, ayakları yere sağlam basan, bugün itibariyle 300 bin varil petrol ve gaz üreten bir şirketiz. Ama hedef 1 milyon varil güne çıkabilmek. Onun için burada bulduğumuz ne ala ve 2028'de bu arada 550-600 bin varillere gideceğiz. Bunu üretim bandında görüyoruz ama 1 milyon varile gidebilmek için bizim bahsettiğimiz gibi Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Pakistan'da. Şimdi çok yakın bir zamanda Oruç Reis Ris sismik gemimiz, Pakistan'a gidiyor. Oradaki sahalarda çalışacak. Libya'da ve oradaki stratejimiz şu: 2026 yılından itibaren uluslararası petrol ve doğalgaz şirketleriyle iş birliği anlaşmaları imzaladık. İnşallah yıl bitmeden yeni haberler, müjdeler gelebilir. Satın almalar, şirket satın alabiliriz. Ortaklıklar yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Yeni sahalar olabilir, yeni ülkeler olabilir, Afrika'da olabilir. Dolayısıyla bunlarla beraber 1 milyon varil hedefine ulaşmak istiyoruz. Türkiye'de güçlü ama dışarıda da hem ülkemizin gücünü, arkamıza almak suretiyle bu bir anlamda milli üretimi, belki yerli sadece değil ama milli üretim diyebileceğimiz Türkiye'nin dışındaki üretimini de artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'13 YILDA YAPACAKLARIMIZ ASLINDA 2053'E BİZİ GÖTÜRECEK'

Bakan Bayraktar, "Türkiye doğal gazı ihraç eden ülke haline geldi. Tamam kendi üretimimiz de artıyor. Şu anda mesela Avrupa'dan bize gelen teklifler, biz Türk gazını alalım. Malum Rus gazını Avrupa Birliği almak istemiyor. Artık bununla ilgili karar verilmiş durumda. 30 Ekim 2027'den itibaren Rus gazı boru hattıyla alınmayacak. 1 Ocak 2027'den itibaren Rus LNG alınmayacak. Şimdi böyle bir ortamda Türkiye önemli bir alternatif oluşturabilir. Bu anlamda biz bu yaptığımız yatırımlarla enerji merkezi olma yolunda gidiyoruz. Türkiye'nin milli enerji 2040 vizyonu diye, yeni milli enerji ve maden politikamız maden tarafını 2027 yılında inşallah lansman yapacağız. Ama şu anda enerjiyi sadece elektrik odaklı değil, işin içerisinde petrol olacak, doğalgaz olacak, biraz önce bahsettiğim işte yapay zeka. Milli Enerji 2040'ı 5 Kasım'da inşallah Dolmabahçe'de açıklayacağız. 2040 tarihi, özellikle 2053 karbon, nötr ekonomiye giderken şimdi 2027'ye geldik. Bu 13 yılda yapacaklarımız aslında 2053'e bizi götürecek. Türkiye'nin bu hedefine nasıl varacağını ortaya koyacak bir çalışmayı inşallah açıklayacağız. Çok kapsamlı çalıştık. Ama onunla ilgili tek bir şey söyleyeyim: İşin özünde elektrikleşme olacak" dedi.