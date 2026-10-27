Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye enerjide yeni döneme giriyor! Milli Enerji 2040 vizyonu açıklanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 16'ncı Türkiye Enerji Zirvesi'ne katıldı. Zirveye Bakan Bayraktar'ın yanı sıra Mikayil Yusifov, Mercuria Türkiye ülke Direktörü İstanbul Ofisi ve Türkiye Grubu Başkanı Murat Ayduk ve davetliler katıldı. Enerji sektörünün ulusal ve uluslararası temsilcileri, 26–27 Ekim tarihlerinde düzenlenen 16. Türkiye Enerji Zirvesi kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.
'TÜRKİYE BÜYÜK PETROL VE ARZ KRİZİNE RAĞMEN HERHANGİ BİR SIKINTI YAŞAMADI'
Zirvede konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Çok önemli bir stratejik hamlemiz var Türkiye olarak bizim, o da Çeşitlendirme Stratejisi. Türkiye enerjideki dışa bağımlılığını çözebilmek için kendi yerli yenilenebilir kaynaklarına yöneldi, bir taraftan da çok önemli çeşitlendirme stratejileri izledi. Bugün Türkiye bir taraftan boru hatlarıyla doğalgazı tedarik ederken, bir taraftan güçlü bir gazlaştırma altyapısıyla özellikle Kuzey Amerika kaynaklı enerji bolluğundan istifade etmeye çalıştı. 2016'dan sonra bizim gazlaştırma kapasitemiz 5 katına çıktı. Onun için Türkiye'ye daha çok enerji gelmeye başladı. Boru gazında oluşabilecek bir kesintiden aksamadan etkilenmemek adına bu çeşitlendirmeyi yaptık. Boru hatları, en önemlilerinden bir tanesi TürAkım boru hattı. Düşünün, Türkiye çok uzun bir süre ki İstanbul'un da içinde olduğu Trakya bölgesine bizim doğalgazımız Ukrayna, Moldova, Romanya, Bulgaristan üzerinden transit olarak geliyordu. Şimdi TürkAkım boru hattıyla 2020'den itibaren biz doğrudan doğalgazımızı alır hale geldik. 2022'de savaş başladığında ve bugüne gelen süreçte çok büyük ihtimalle o boru hattından herhangi bir akış olmayacaktı Türkiye'ye ve Türkiye doğalgazda ciddi bir sıkıntıyı yaşayabilirdi. Ama attığımız bu çeşitlendirme adımlarıyla şu anda Türkiye, hamdolsun bu şubat döneminden itibaren yaşanan büyük krize rağmen, büyük petrol ve arz krizine rağmen herhangi bir sıkıntı yaşamadı" dedi.
'TÜRKİYE KENDİ GEMİLERİYLE DOĞALGAZ, PETROL ARAYAN BİR ÜLKE HALİNE GELDİ'
Bakan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedefler var enerjiyle ilgili. Mesela bizim 2002'den bu yana kadar yaptığımız en önemli işlerden bir tanesi Türkiye'deki hane halkına doğal gazı götürmekti. Bakın bu aralar bininci yerleşim yerine ulaşıyoruz. 81 ilin tamamında bugün doğalgaz var. Bu çok önemli bir hedef. Türkiye gibi coğrafyası büyük, zorlu bir coğrafya olan bir ülkede hedeflerimizden bir tanesi bu. Dolayısıyla daha çok doğal gaza Türkiye'nin ihtiyacı var. Türkiye'nin ekonomisi büyüyor, nüfusu artıyor, ihtiyaçları artıyor, şehirleşme devam ediyor, elektrik talebimiz devam ediyor. Dolayısıyla orada arz güvenliğini tesis etmemiz ve artan talebi karşılamamız lazım. COP 31 Zirvesi Antalya'da, Türkiye'nin iklim hedefleri var. 2053'te Cumhurbaşkanımız 'Türkiye karbon-nötr bir ekonomi olacak' diye bütün dünyaya ilan etti. 30 yıldan az bir zaman var. Daha '30 yıl var' rahat olacak bir şey yok. Çünkü karbon-nötr bir ekonomi olmak demek bütün bildiğimiz ezberlerin de değişmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bu zorluklarla mücadele ederken Türkiye, biraz önce ifade ettiğim gibi, kendi petrolünü ve doğal gazını araması lazım. Türkiye'de araması lazım, dışarıda araması lazım. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini en üst düzeyde devreye alması lazım. Türkiye'nin mutlaka nükleer enerjiye sahip olması lazım. Bu denklemin içerisinden çıkabilmek için bu araçları mutlaka işin içine yerleştirmemiz lazım. Biz de bunu yapıyoruz. Türkiye'nin petrol ve doğalgaz aramacılığının hikayesinin arkasında bu var. Neleri farklı yaptık derseniz? Türkiye kendi gemileriyle doğalgaz, petrol arayan bir ülke haline geldi. Çok güçlü bir filomuz var. Onun için işte şimdi Lübnan'a gidiyoruz. Somali'de şu anda fiili aramamız var. Libya'da çalışmalarımız devam ediyor. Ama kendi denizlerimizde de, Karadeniz'de 2020 yılında bulduğumuz doğalgazı da en hızlı şekilde üretimle arttırmakla ilgili çalışıyoruz. Daha önce gidilmemiş farklı vesilelerle coğrafyalar, işte Gabar'da bugün petrol üretiyoruz. 85 bin varillere geldik. Şöyle 100 bin varilin üzerine çıkacağız. Hedefimiz 2027 yılında o. Dolayısıyla kendi üretimiz bu anlamda çok büyük değer ifade ediyor. Ama buradaki sorumuz şu, şu andaki kısa vadede ihtiyaç çok fazla. Türkiye'nin günde 1 milyon varil ham petrol bulması lazım. Onun için bulduklarımız çok önemli. 'Üretimimiz son 5 yılda 2 katına çıktı' diyoruz. Karadeniz'de öyle bir gaz bulduk ki 50 yılda ürettiğimiz gazı şimdi bir yılda üretiyoruz. Ama ihtiyaç çok büyük. Dolayısıyla daha farklı şeyler yapmamız lazım. Şimdi o farklı şeyler için uğraşıyoruz" dedi.
'1 MİLYON VARİL HEDEFİNE BİZ ULAŞMAK İSTİYORUZ'
Bakan Alparslan Bayraktar, "Türkiye Petrollerini biz, Türkiye'de güçlü, ayakları yere sağlam basan, bugün itibariyle 300 bin varil petrol ve gaz üreten bir şirketiz. Ama hedef 1 milyon varil güne çıkabilmek. Onun için burada bulduğumuz ne ala ve 2028'de bu arada 550-600 bin varillere gideceğiz. Bunu üretim bandında görüyoruz ama 1 milyon varile gidebilmek için bizim bahsettiğimiz gibi Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Pakistan'da. Şimdi çok yakın bir zamanda Oruç Reis Ris sismik gemimiz, Pakistan'a gidiyor. Oradaki sahalarda çalışacak. Libya'da ve oradaki stratejimiz şu: 2026 yılından itibaren uluslararası petrol ve doğalgaz şirketleriyle iş birliği anlaşmaları imzaladık. İnşallah yıl bitmeden yeni haberler, müjdeler gelebilir. Satın almalar, şirket satın alabiliriz. Ortaklıklar yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Yeni sahalar olabilir, yeni ülkeler olabilir, Afrika'da olabilir. Dolayısıyla bunlarla beraber 1 milyon varil hedefine ulaşmak istiyoruz. Türkiye'de güçlü ama dışarıda da hem ülkemizin gücünü, arkamıza almak suretiyle bu bir anlamda milli üretimi, belki yerli sadece değil ama milli üretim diyebileceğimiz Türkiye'nin dışındaki üretimini de artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
'13 YILDA YAPACAKLARIMIZ ASLINDA 2053'E BİZİ GÖTÜRECEK'
Bakan Bayraktar, "Türkiye doğal gazı ihraç eden ülke haline geldi. Tamam kendi üretimimiz de artıyor. Şu anda mesela Avrupa'dan bize gelen teklifler, biz Türk gazını alalım. Malum Rus gazını Avrupa Birliği almak istemiyor. Artık bununla ilgili karar verilmiş durumda. 30 Ekim 2027'den itibaren Rus gazı boru hattıyla alınmayacak. 1 Ocak 2027'den itibaren Rus LNG alınmayacak. Şimdi böyle bir ortamda Türkiye önemli bir alternatif oluşturabilir. Bu anlamda biz bu yaptığımız yatırımlarla enerji merkezi olma yolunda gidiyoruz. Türkiye'nin milli enerji 2040 vizyonu diye, yeni milli enerji ve maden politikamız maden tarafını 2027 yılında inşallah lansman yapacağız. Ama şu anda enerjiyi sadece elektrik odaklı değil, işin içerisinde petrol olacak, doğalgaz olacak, biraz önce bahsettiğim işte yapay zeka. Milli Enerji 2040'ı 5 Kasım'da inşallah Dolmabahçe'de açıklayacağız. 2040 tarihi, özellikle 2053 karbon, nötr ekonomiye giderken şimdi 2027'ye geldik. Bu 13 yılda yapacaklarımız aslında 2053'e bizi götürecek. Türkiye'nin bu hedefine nasıl varacağını ortaya koyacak bir çalışmayı inşallah açıklayacağız. Çok kapsamlı çalıştık. Ama onunla ilgili tek bir şey söyleyeyim: İşin özünde elektrikleşme olacak" dedi.
'AKKUYU SANTRALİ İÇİN ŞUNU SÖYLEYEBİLİRİM: İŞİN SONUNA GELDİK'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Akkuyu santrali için şunu söyleyebilirim: İşin sonuna geldik. Şu anda yoğun bir test süreci devam ediyor. Şu anda test aşamasındayız, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde inşallah Akkuyu'yu fiziki start up'ını hedefliyoruz. Nükleer yakıtı yükleyerek ve inşallah 2027 yılından itibaren sistemimizde Akkuyu'nun elektriğini inşallah, kullanacağız. Türkiye'ye en uygun gelecek proje teknolojiyi, bu süre içerisinde belirleyip, bu santralleri de hayata geçirmek istiyoruz. Elektrifikasyonla ilgili Türkiye'de yapmak istediğimiz şeyi biz Dünya'ya öneriyoruz ve 2035'te yüzde 35'lik elektrifikasyon hedefini eğer mutabakat sağlanırsa COP31'in en önemli çıktısı olarak bahsedebiliriz" ifadelerini kullandı.
'DOĞALGAZDA DA PETROLDE DE FİYAT ANLAMINDA ZORLAYACAK BİR SÜRECE DOĞRU GİDİYORUZ'
Bakan Bayraktar, "Mutlaka Türkiye belli ölçüde elektrikli ulaştırmaya geçmek zorunda. Türkiye'nin yollarında daha çok elektrikli araç, inşallah daha çok TOGG kendi markalarımızı göreceğimiz bir süreç olacak. Bu anlattığımız şeyler belki enerji sektörünün kendi elinde olan şeyler değil çünkü bunlar aslında dünyadaki çatışma ortamının getirdiği şeyler. Önümüzdeki süreç bu anlamda doğalgazda da petrolde de fiyat anlamında zorlayacak bir sürece doğru gidiyoruz" dedi.
'ELEKTRİKLEŞMENİN MERKEZDE OLDUĞU BİR SÜREÇ'
2040 hedef lansmanından bahseden Bakan, "Yeni enerji mimarisi Türkiye'nin Milli Enerji 2040 elektrikleşmenin merkezde olduğu bir süreç. Türkiye'nin bir taraftan artan enerji talebini bunu ortaya koyacağız. Enerji talebini karşılayıp dışa bağımlılığını düşürdüğü, enerji bağımsızlığa doğru giden yolda hedeflerini açıkladığımız ve Türkiye'nin COP 31 öncesinde iklimle alakalı hedefleri dünyaya ilan ettiğimiz bir lansman olacak. İnşallah hepinizi bekliyoruz" diye konuştu.