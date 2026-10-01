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Giriş Tarihi: 1.10.2026 13:05

Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye'nin nükleer enerji hedefi belli oldu: 2050'de 20 bin MW kapasite

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev ile Bakanlıkta kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin "Akkuyu ile başlayan nükleer enerji hamlemizi Sinop ve Trakya'daki yeni santrallerimiz ve küçük modüler reaktörlerimizle büyüteceğiz" dedi.

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AA
Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye’nin nükleer enerji hedefi belli oldu: 2050’de 20 bin MW kapasite
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede Türkiye'nin 70 yıllık nükleer enerji hayalinin gerçeğe dönüştüğü Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) gelinen son noktayı, ilk ünitenin devreye alınması için yürüttükleri çalışmaları ve diğer üç reaktördeki süreçlerini değerlendirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Akkuyu ile başlayan nükleer enerji hamlemizi Sinop ve Trakya'daki yeni santrallerimiz ve küçük modüler reaktörlerimizle büyüteceğiz. Hedefimiz 2050'ye kadar nükleer enerji kapasitemizi 20 bin megavata ulaştırmak."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ #ROSATOM #ALPARSLAN BAYRAKTAR #AKKUYU
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Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye'nin nükleer enerji hedefi belli oldu: 2050'de 20 bin MW kapasite
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