Bakan Bayraktar açıkladı: Yusufeli barajında son 4 metre! 2,5 milyon haneye elektrik sağlayacak

SON 4 METRE

Bayraktar, yenilenebilir enerji ve yerli kaynak kullanımının önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Dolayısıyla ben burada bu projenin hayata geçmesinde esasında bize vizyon olarak bunu koyan başta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, bu projede emeği geçen DSİ ve yüklenici firma çalışanlarına, bölge halkına şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten ülkemize müstesna bir eser kazandırıldı. Bu sayede ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığını azaltma anlamında çok önemli bir adım atılmış oluyor. Testlerimiz başlamak üzere. Ondan sonra da hedef kota 4 metre daha yükseldiği zaman inşallah bu tesisten elektrik üretmeye başlayacağız. Türkiye'nin enerji ihtiyacının önemli bir miktarını karşılamış olacağız. "