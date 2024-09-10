Bakan Bayraktar: Arap ülkeleriyle madenlerde önemli iş birliği alanımız var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Arap Devletleri Ligi Misyonu Görüşmesi kapsamında 21 Arap ülkesinin büyükelçileri ve maslahatgüzarları ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Batı Afrika, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada yarım milyardan fazla insan yaşadığını belirten Bayraktar, bölgenin enerjide önemli bir pazar olduğunu dile getirdi.

Bayraktar, Türkiye'nin enerjide arz güvenliğini sağlayan, dışa bağımlılığını azaltmış, ithalatını düşürmüş ve kendi kaynaklarını keşfetmiş bir ülke olma yolunda ilerlediğini ve iklim hedeflerine ulaşmak için gayret içerisinde olduğunu vurgulayarak, "Arap Ligi Devletleri ile işbirliğimizin her alanda daha ileriye gitmesini istiyoruz. Belki Arap Ligi Devletleri ile bir enerji bakanları düzeyinde zirvenin tertip edilmesi, daha kalıcı, daha somut, çok taraflı işbirliğinin gelişmesi için önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, söz konusu ülkelerin küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 28'ini, doğal gaz ihtiyacının ise yaklaşık yüzde 17'sini karşıladığını ifade ederek, "Dolayısıyla aslında küresel anlamda da küresel pazarlar için de çok önemli Arap ülkeleri. Bu ülkeler arasındaki enterkoneksiyonlar, özellikle elektrik, doğal gaz ve petrol alanındaki iletim hatları, iletim şebekeleri ve boru hatları hakikaten enerjinin arz güvenliğinin sağlanması ve çeşitlendirilmesinde büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

Türkiye'nin bölgedeki ülkelerle işbirlikleri sayesinde enerji projelerini geliştirmeyi ve çeşitlendirmeyi hedeflediğini aktaran Bayraktar, "Bu anlamda özellikle Irak'la konuştuğumuz Kalkınma Yolu Projesi'nin biz aynı zamanda bir enerji yolu projesine dönüşmesini önemsiyoruz. Orada oluşturabileceğimiz petrol ve doğal gaz boru hatlarıyla, elektrik iletim hatlarıyla da bölge kaynaklarını Türkiye'ye ve Türkiye'den Avrupa'ya ulaştırmak suretiyle bölgesel kapsamı genişletebileceğimiz bir işbirliği içerisinde olabileceğimize inanıyorum." diye konuştu.