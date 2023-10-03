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Giriş Tarihi: 3.10.2023 14:28 Son Güncelleme: 3.10.2023 14:40

Bakan Bayraktar BAE'li yetkililerle görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abu Dabi ziyaretinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümet yetkilileriyle enerji anlaşmalarına yönelik temaslarda bulunduğunu belirtti.

AA
Bakan Bayraktar BAE’li yetkililerle görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abu Dabi ziyareti ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önce Yatırım Bakanı ve ADQ CEO'su Muhammed Hasan es-Suveydi ile sonrasında ise Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı, ADNOC CEO'su ve Masdar Başkanı Sultan Ahmed Al Jaber ile görüştük. Görüşmelerimizde, geçtiğimiz temmuz ayında iki ülke arasında imzalanan enerji anlaşmalarının somutlaştırılmasına yönelik izlenecek yol haritasını ele aldık." ifadelerini kullandı.

Temmuzda Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler "stratejik ortaklık" düzeyine çıkarılmış ve çeşitli alanlarda 50,7 milyar dolar tutarında anlaşma imzalanmıştı.

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Bakan Bayraktar BAE'li yetkililerle görüştü
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