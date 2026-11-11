Bakan Bayraktar COP31'de 2040 yol haritasını açıkladı: "Türkiye'yi enerjide bağımsız ülke yapacağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında A Haber'e yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin Milli Enerji 2040 vizyonunun hedeflerini paylaştı. Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlığını amaçladıklarını belirten Bayraktar, rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretim kapasitesinin artırılacağını, nükleer enerji yatırımlarının sürdürüleceğini ve elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılacağını söyledi.
COP31'in üçüncü gününde A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi'nin sorularını yanıtlayan Bayraktar, iklim değişikliğiyle mücadelede artık somut adımların atılması gerektiğini vurguladı. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji politikalarının merkezinde arz güvenliği, iklim hedefleri ve enerjide bağımsızlık bulunduğunu ifade etti.
BAKAN BAYRAKTAR'DAN DÜNYAYA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MESAJI
COP31'in iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir platform olduğunu belirten Bayraktar, küresel ısınmanın 2050 yılına kadar 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefi açısından içinde bulunulan dönemin kritik olduğunu söyledi.
Dünyada emisyon artışının devam ettiğine dikkat çeken Bayraktar, gerekli adımların zamanında atılmaması halinde 2050 hedeflerine ulaşmanın zorlaşabileceğini belirtti.
Bakan Bayraktar COP31'de 2040 vizyonunu açıkladı: 'Sözlerden aksiyona geçme zamanı' | Video
Bayraktar, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"COP, dünyanın iklim değişikliğiyle mücadeledeki en önemli platformlarından bir tanesi; Birleşmiş Milletler çatısı altında 92'de malum İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne Türkiye de, ülkemiz de taraf oldu. Bu yıllar çok önemli yıllar dünyanın iklim değişikliğiyle, küresel ısınmayla mücadelesinde. 2050'de artı 1,5 dereceyle sınırlandırmaya çalıştığımız bu küresel ısınmada, içinde bulunduğumuz yıllar çok kritik yıllar. Eğer bu yıllarda gerekli aksiyonlar, gerekli adımlar atılmazsa, alınmazsa maalesef bu 2050 hedeflerini tutturmak mümkün olmayabilir. Çünkü şu anda hala dünya emisyon artışı gördüğümüz bir süreçte gidiyor. Artık bu emisyonların belli bir noktadan sonra aşağı dönmesi gerekiyor. Bunu yaparken tabii dünya ekonomik büyümesinden de, hiçbir ülke sosyal ve siyasi kalkınma hakkından da vazgeçmek istemiyor. Dolayısıyla bunu nasıl başaracağız? Yani bir taraftan kalkınacak, bir taraftan dünya ekonomisi büyüyecek, bir taraftan da iklimle ilgili bu mücadeleye katkı yapacağız. İşte bunun için bu yıllar çok önemli."
ELEKTRİKLEŞME İÇİN 2035 HEDEFİ YÜZDE 35
Türkiye'nin COP31 kapsamında dünyaya iki temel mesaj verdiğini aktaran Bayraktar, elektrikleşmenin hızlandırılması ve verilen taahhütlerin somut adımlara dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.
Elektrikleşme için 2035 yılında yüzde 35 hedefini işaret eden Bayraktar, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede yalnızca söz vermekle yetinmeyip uygulamaya geçilmesini önerdiğini belirtti.
Bakan Bayraktar, "Burada Türkiye şunu aslında dünyaya söylüyor; iki şey var bu COP'ta. Birçok şey söyleniyor; sıfır atıkla ilgili alınan inisiyatif, diğer alanlarda yapılacak şeyler, özellikle Afrika'da, dünyanın geri kalmış bölgelerinde temiz pişirmeyle alakalı yapılacak şeyler, yani insanların hayatına birebir dokunacak alanlarda yapılacak şeyler var. Ama daha makro ölçekte, daha büyük ölçekte de iki şeyi söylüyoruz: Bir; elektrikleşme olması lazım, işte 2035'te yüzde 35 elektrikleşme hedefi. İkincisi de artık sözlerden ve taahhütlerden aksiyona geçmeyi Türkiye öneriyor. İnşallah böyle bir zirveyi yaşayacağız burada" dedi.
MİLLİ ENERJİ 2040 VİZYONUNUN HEDEFLERİ BELLİ OLDU
Geçtiğimiz günlerde açıklanan Milli Enerji 2040 programının, yaklaşık 10 yıl önce duyurulan Milli Enerji ve Maden Politikası'nın güncellenmiş ve ileriye taşınmış hali olduğunu belirten Bayraktar, değişen küresel koşulların yeni bir yol haritasını gerekli kıldığını ifade etti.
Yapay zeka teknolojilerindeki gelişmelerin ve dünyanın değişen enerji ihtiyaçlarının yeni programın hazırlanmasında etkili olduğunu kaydeden Bayraktar, Türkiye'nin 2040 vizyonunu COP31 öncesinde açıklayarak uluslararası kamuoyuna da duyurmak istediklerini söyledi.
Bakan Bayraktar, "Biz bunu yaparken aslında bundan yaklaşık 10 sene önce anons ettiğimiz Milli Enerji ve Maden Politikamızın 10. yılında o programın bir anlamda yeni versiyonunu ve onu daha ileriye götürecek neler yapabiliriz diye baktık. Çünkü bu 10 sene içerisinde birçok şey değişti dünyada. Bundan 3-5 sene önce yapay zekayı konuşmuyorduk, şimdi herkes yapay zekayı konuşuyor, herkes buna hazırlanmaya çalışıyor. Dolayısıyla değişen dünyanın ihtiyaçlarına göre bu programımızı bir anlamda revize etmek istedik. Ama onu 2027'yi beklemeden bu COP öncesinde yapalım istedik ki aynı zamanda COP'a giderken Türkiye'nin bu alandaki söylemi ne, Türkiye bu alanda ne yapıyor, ne planlıyor, vizyon ne, onu ortaya koyalım istedik. Onun için geçen hafta İstanbul'da Milli Enerji 2040 programını açıkladık" ifadelerini kullandı.
2040'A KADAR RÜZGAR VE GÜNEŞTE 175 BİN MEGAVAT HEDEFİ
Milli Enerji 2040 programının temel önceliklerini arz güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadele olarak açıklayan Bayraktar, nihai hedefin Türkiye'yi enerjide bağımsız bir ülke haline getirmek olduğunu söyledi.
Bu kapsamda rüzgar ve güneş enerjisinde toplam kurulu gücün 2040 yılına kadar 175 bin megavata çıkarılması hedefleniyor. Bayraktar, bu hedefe ulaşmak için her yıl yaklaşık 9 bin megavatlık yeni rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin devreye alınması gerektiğini belirtti.
Son üç yılda yıllık ortalama 7 bin ila 7 bin 500 megavat seviyesinde yeni kapasite oluşturulduğunu kaydeden Bayraktar, bu miktarın artırılarak 9 bin megavat seviyesine çıkarılacağını ifade etti.
YENİ NÜKLEER SANTRAL VE 20 MİLYON ELEKTRİKLİ ARAÇ HEDEFİ
Türkiye'nin nükleer enerji yatırımlarına da değinen Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4 bin 800 megavatlık kapasiteye sahip olacağını hatırlattı. Bakan, nükleer enerji kapasitesinin 10 bin megavata çıkarılması için Akkuyu'nun ardından yeni bir nükleer santral daha kurulmasının hedeflendiğini açıkladı.
Enerji verimliliği yatırımlarının da artırılacağını belirten Bayraktar, petrol ve doğal gaz alanındaki çalışmaların yanı sıra elektrikleşmenin yaygınlaştırılacağını söyledi.
Bu kapsamda 20 milyon elektrikli araç hedefi bulunduğunu açıklayan Bayraktar, şarj istasyonlarının da bu dönüşümü destekleyecek şekilde geliştirileceğini ifade etti.
Bayraktar, Türkiye'nin enerji hedeflerine ilişkin değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:
"Sadece bir örnek vereyim: Yeni programımızda diyoruz ki 175 bin megavatlık bir kurulu güce geleceğiz rüzgar ve güneşte. Bu, 2040'a kadar bizim her yıl yaklaşık 9 bin megavatlık yeni rüzgar ve güneş yapmamız anlamına geliyor. Son 3 yıla bakın, ortalamamız 7 bin-7 bin 500 megavatları buluyor. Dolayısıyla bunu yaptık, 9 bin megavatlara da gideceğiz ve inşallah bu 175 bin megavat hedefini yakalayacağız. İşte Akkuyu'yu yapıyoruz 4 bin 800 megavat, 10 bin megavata gideceğiz, yani yeni bir nükleer santral daha yapacağız diyoruz. Enerji verimliliğinde bugüne kadar yaptığımız yatırımlar artarak devam edecek. Petrol ve doğal gazda yaptıklarımız ve tabii elektrikleşmeyle alakalı da ortaya koyduğumuz, işte 20 milyon elektrikli araç, şarj istasyonları; bunlarla beraber inşallah hem arz güvenliğimizi sağlayacağız, hem Türkiye'nin iklim hedeflerini sağlayacağız ve ülkemizi enerjide bağımsız bir hale getireceğiz"