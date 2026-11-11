Bakan Bayraktar COP31'de 2040 yol haritasını açıkladı: "Türkiye'yi enerjide bağımsız ülke yapacağız"

MİLLİ ENERJİ 2040 VİZYONUNUN HEDEFLERİ BELLİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Milli Enerji 2040 programının, yaklaşık 10 yıl önce duyurulan Milli Enerji ve Maden Politikası'nın güncellenmiş ve ileriye taşınmış hali olduğunu belirten Bayraktar, değişen küresel koşulların yeni bir yol haritasını gerekli kıldığını ifade etti.

Yapay zeka teknolojilerindeki gelişmelerin ve dünyanın değişen enerji ihtiyaçlarının yeni programın hazırlanmasında etkili olduğunu kaydeden Bayraktar, Türkiye'nin 2040 vizyonunu COP31 öncesinde açıklayarak uluslararası kamuoyuna da duyurmak istediklerini söyledi.

Bakan Bayraktar, "Biz bunu yaparken aslında bundan yaklaşık 10 sene önce anons ettiğimiz Milli Enerji ve Maden Politikamızın 10. yılında o programın bir anlamda yeni versiyonunu ve onu daha ileriye götürecek neler yapabiliriz diye baktık. Çünkü bu 10 sene içerisinde birçok şey değişti dünyada. Bundan 3-5 sene önce yapay zekayı konuşmuyorduk, şimdi herkes yapay zekayı konuşuyor, herkes buna hazırlanmaya çalışıyor. Dolayısıyla değişen dünyanın ihtiyaçlarına göre bu programımızı bir anlamda revize etmek istedik. Ama onu 2027'yi beklemeden bu COP öncesinde yapalım istedik ki aynı zamanda COP'a giderken Türkiye'nin bu alandaki söylemi ne, Türkiye bu alanda ne yapıyor, ne planlıyor, vizyon ne, onu ortaya koyalım istedik. Onun için geçen hafta İstanbul'da Milli Enerji 2040 programını açıkladık" ifadelerini kullandı.

2040'A KADAR RÜZGAR VE GÜNEŞTE 175 BİN MEGAVAT HEDEFİ

Milli Enerji 2040 programının temel önceliklerini arz güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadele olarak açıklayan Bayraktar, nihai hedefin Türkiye'yi enerjide bağımsız bir ülke haline getirmek olduğunu söyledi.

Bu kapsamda rüzgar ve güneş enerjisinde toplam kurulu gücün 2040 yılına kadar 175 bin megavata çıkarılması hedefleniyor. Bayraktar, bu hedefe ulaşmak için her yıl yaklaşık 9 bin megavatlık yeni rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin devreye alınması gerektiğini belirtti.

Son üç yılda yıllık ortalama 7 bin ila 7 bin 500 megavat seviyesinde yeni kapasite oluşturulduğunu kaydeden Bayraktar, bu miktarın artırılarak 9 bin megavat seviyesine çıkarılacağını ifade etti.