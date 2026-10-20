Bakan Bayraktar: "Dünyada enerji krizinin tam ortasındayız"

"DÜNYADA ENERJİ KRİZİNİN TAM ORTASINDAYIZ"

Küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin enerji güvenliğini ön plana çıkardığını belirten Bakan Bayraktar, mevcut krizin geçmişteki petrol krizlerinden farklı bir dönemde yaşandığını söyledi.

Bayraktar, enerji krizine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada enerji krizinin tam ortasındayız ve bu benim tabirim değil, bütün dünyadaki enerji uzmanlarının söylediği şey. Modern zamanların en büyük enerji kriziyle karşı karşıyayız. Bu kriz 1973 petrol krizine veya 1979 İran Devrimi'nden sonra yaşanan krize benzemiyor."

Dünyanın art arda gelen krizlerle karşı karşıya kaldığını belirten Bayraktar, 2020'de yaşanan pandemi, 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı, diğer çatışmalar, ticaret ve vergi savaşları ile lojistik sorunların enerji piyasalarını etkilediğini dile getirdi.

Tedarik zincirindeki kırılmalara ve güvenlik risklerine dikkat çeken Bayraktar, şöyle konuştu:

"Öyle bir zamana denk geldik krizler dünyasında yaşıyoruz. 2020 yılında pandemi yaşadık. 2022'de Avrupa'nın ortasında Rusya-Ukrayna savaşı oldu, hala da devam ediyor. Başka savaşlar da var, ticaret savaşları, vergi savaşları var. Dünyada lojistik krizler yaşanıyor, tedarik zincirinde de kırılmalar var. Böyle bir enerji krizinin içerisindeyiz. Büyük bir politik krizin ve büyük bir güvenlik krizinin içerisindeyiz."

Dünyanın değiştiğini ve ülkelerin daha korumacı politikalara yöneldiğini belirten Bayraktar, ülkelerin kendi kendine yeterli olma çabalarının arttığını söyledi.

"ENERJİSİZ BİR HAYAT DÜŞÜNMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Enerjinin günlük yaşamın her alanında belirleyici olduğunu vurgulayan Bayraktar, elektrik, doğal gaz ve akaryakıta kesintisiz erişimin önemine işaret etti.

Bayraktar, enerjiye erişimin önemini şu sözlerle anlattı:

"Enerji meselesi milletlerin ve devletlerin doğrudan günlük hayatını ve geleceklerini etkileyen çok önemli konulardan bir tanesi. Enerjisiz bir hayat düşünmek mümkün değil. Günlük hayatımızın her alanında 7/24 enerjisiz bir hayatı düşünmek mümkün değil. Dolayısıyla enerjiye kaliteli bir şekilde, kesintisiz bir şekilde ve ucuz bir şekilde ulaşmamız lazım."

Enerjinin çoğu zaman fatura, fiyat artışı veya kesinti yaşandığında gündeme geldiğini belirten Bayraktar, enerji arzının sürdürülmesi için yıl boyunca çalışan ekiplerin emeğine de dikkat çekti.

Bayraktar, bu konuda şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şu anda enerji zengini bazı ülkelerde, örneğin Rusya'da akaryakıt sıkıntıları var, akaryakıt kuyrukları ulaşıyor. O zaman enerji bizim gündemimize geliyor, fatura öderken geliyor. Zam var mı? Doğal gaza zam yapıyor musunuz? Elektriğe zam var mı? Akaryakıtta her gün niye zamlar oluyor? Böyle gündem oluyoruz."

Enerji hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için çalışanların çoğu zaman görünür olmadığını ifade eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında negatif gündemle varız ama aslında belki sizin elektriğiniz ayda yılda bir kesilir, o zaman enerjinin ne olduğunu fark edersiniz ama yılın 365 günü ve gece gündüz demeden size elektrik ulaştırmaya, size doğal gaz getirmeye, akaryakıt getirmeye çalışan çok büyük bir ekip var. Bazen bunların görülmediğini de fark ediyoruz. Bu biraz o emekçiler için açıkçası üzücü bir durum. Ben bunu her fırsatta vurgulamaya gayret ediyorum."

TÜRKİYE'NİN ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIĞI ETKİLİYOR

Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığının ekonomi üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Bayraktar, enerji ve maden ithalatının cari açık üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Türkiye'nin turizm gibi döviz kazandıran sektörlere sahip olduğunu ancak ithalat nedeniyle döviz ihtiyacının sürdüğünü belirten Bayraktar, ekonomide dönem dönem yaşanan kırılmaların temelinde enerji ithalatının da bulunduğunu söyledi.

Bayraktar, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye o kadar çok enerji ithalatı yapıyor ki maalesef ekonomideki kırılmaları dönem dönem yaşıyoruz. Onun için çözüm bulmamız gereken konu Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını düşürebilmektir."

Bakan Bayraktar, cari açıkta enerji ve maden ithalatının etkisini vurgulayarak Türkiye'nin önündeki temel hedeflerden birinin bu alandaki dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu kaydetti.

ENERJİ TALEBİ ARTACAK

Türkiye'de enerji ihtiyacının nüfus artışı ve ekonomik büyümenin yanı sıra elektrikli ulaşım, soğutma ihtiyacı ve su arıtma gibi etkenlerle artacağını belirten Bayraktar, yapay zekâ çağının aynı zamanda bir elektrik çağı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin önündeki temel hedeflerden birinin artan enerji talebini karşılamak, diğerinin ise petrol, doğal gaz, kömür ve maden ithalatına bağlı dışa bağımlılığı azaltarak cari açığın düşürülmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı açılış programı, fotoğraf çekimi ve ödül takdiminin ardından sona erdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör